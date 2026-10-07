O feriado de Nossa Senhora Aparecida, na segunda-feira (12), altera o funcionamento dos serviços públicos em Campinas. Centros de Saúde, unidades de atendimento presencial e equipamentos esportivos estarão fechados, enquanto hospitais, UPAs, parques e bosques, cemitérios e serviços essenciais funcionarão normalmente ou em regime de plantão.
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Como o feriado cai em uma segunda-feira, o expediente regular da Prefeitura e dos órgãos municipais segue até sexta-feira (9) e será retomado na terça-feira (13). Na saúde, os prontos-socorros dos hospitais Mário Gatti, Mário Gattinho e Ouro Verde, as quatro UPAs e o Samu permanecem funcionando 24 horas.
A coleta domiciliar e comercial de lixo também será mantida normalmente. Já a coleta seletiva será suspensa na segunda-feira. Os ecopontos abrem normalmente, enquanto a varrição terá esquema de plantão.
Saúde e atendimento público
Os Centros de Saúde estarão fechados na segunda-feira. No sábado (10), as 12 unidades que habitualmente atendem nesse dia funcionarão normalmente: Parque Valença, Jardim Florence, Jardim Capivari, Santa Lúcia, Jardim Vista Alegre, União dos Bairros, DIC 1, Santo Antônio, São Quirino, Jardim Aurélia, Valença e Santa Odila.
Na saúde animal, as duas unidades do Consultório Veterinário Móvel não funcionarão no feriado. O atendimento será retomado na terça-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
O telefone 156 não terá atendimento na segunda-feira, retornando às 7h de terça. Os canais digitais, incluindo WhatsApp e Portal do Cidadão, continuarão disponíveis durante o feriado.
Parques abrem; centros esportivos fecham
Os parques e bosques municipais funcionarão normalmente na segunda-feira. O Bosque dos Jequitibás estará aberto das 6h às 18h no feriado e, excepcionalmente, ficará fechado na terça-feira (13).
Os centros esportivos municipais, por outro lado, não abrirão na segunda. Museus também estarão fechados e retomam as atividades na terça-feira.
O Parque das Águas funcionará das 6h às 20h, o Espaço Jardim dos Espelhos, das 6h30 às 20h, e a Torre do Castelo receberá visitantes das 10h às 17h. Em caso de chuva, a Torre do Castelo será fechada para visitação.
Mercadão abre até as 13h
O Mercado Municipal terá horário especial. Na segunda-feira, os boxes funcionarão das 7h às 13h, enquanto o mezanino ficará aberto das 10h às 16h.
Na Ceasa, o setor administrativo estará fechado, mas os mercados funcionarão. O Mercado de Flores abre das 8h às 13h e o de Hortifrúti, das 4h às 13h.
Os cemitérios municipais também terão funcionamento normal, das 7h às 18h. As feiras livres e noturnas não serão realizadas, seguindo a programação habitual, que já não prevê funcionamento às segundas-feiras.
Transporte e trânsito terão plantões
A Emdec manterá equipes de trânsito nas ruas e o funcionamento do Centro de Controle Operacional. Também continuam a fiscalização do transporte coletivo e dos terminais, além dos serviços relacionados aos semáforos e à sinalização.
O PAI-Serviço funcionará das 6h às 18h, respeitando as viagens previamente agendadas. No domingo (11) e no feriado haverá Operação Lagoa, das 7h às 13h. A Ciclofaixa de Lazer Taquaral/Norte-Sul também estará montada nos dois dias, das 7h às 12h.
Os postos presenciais da Emdec, incluindo Espaço Cidadão e unidades do Agiliza Campinas, estarão fechados. Também não haverá liberação administrativa nem retirada de veículos no Pátio Municipal, embora o recolhimento de veículos por infrações ou irregularidades continue normalmente.
Emergências continuam 24 horas
A Guarda Municipal mantém atendimento pelo 153, e a Defesa Civil pode ser acionada pelo 199 durante as 24 horas do dia. A Sanasa fecha suas agências, mas mantém equipes para emergências e atendimento pela central 0800 772 1195.
O Centro de Referência e Apoio à Mulher (Ceamo) e o Serviço de Responsabilização e Reeducação do Autor de Violência (Seravi) estarão fechados na segunda-feira.
O CPAT terá uma alteração adicional já na sexta-feira (9). As equipes das unidades Centro, Campo Grande e Ouro Verde estarão concentradas no 20º Feirão de Emprego e Oportunidades, no Hortoshopping Ouro Verde, das 9h às 16h, e não haverá atendimento presencial nos postos. O funcionamento regular será retomado na terça-feira (13).