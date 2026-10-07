O feriado de Nossa Senhora Aparecida, na segunda-feira (12), altera o funcionamento dos serviços públicos em Campinas. Centros de Saúde, unidades de atendimento presencial e equipamentos esportivos estarão fechados, enquanto hospitais, UPAs, parques e bosques, cemitérios e serviços essenciais funcionarão normalmente ou em regime de plantão.

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Como o feriado cai em uma segunda-feira, o expediente regular da Prefeitura e dos órgãos municipais segue até sexta-feira (9) e será retomado na terça-feira (13). Na saúde, os prontos-socorros dos hospitais Mário Gatti, Mário Gattinho e Ouro Verde, as quatro UPAs e o Samu permanecem funcionando 24 horas.

A coleta domiciliar e comercial de lixo também será mantida normalmente. Já a coleta seletiva será suspensa na segunda-feira. Os ecopontos abrem normalmente, enquanto a varrição terá esquema de plantão.