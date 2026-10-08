O comércio da Região Metropolitana de Campinas (RMC) deve movimentar R$ 504 milhões com as vendas para o Dia das Crianças em 2026, segundo projeção da Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC). A estimativa representa crescimento de 4,2% na comparação com os R$ 483,5 milhões projetados para a data no ano passado.

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Somente em Campinas, a previsão é de R$ 252,1 milhões em vendas, praticamente metade de toda a movimentação esperada na RMC. O resultado representa alta de 3,9% sobre os R$ 242,6 milhões estimados em 2025.

Segundo a ACIC, o Dia das Crianças ocupa a terceira posição entre as principais datas do calendário do varejo, ficando atrás somente do Natal e do Dia das Mães. Apesar das dificuldades do cenário econômico, a entidade avalia que os números indicam manutenção da força da data para o comércio.