O comércio da Região Metropolitana de Campinas (RMC) deve movimentar R$ 504 milhões com as vendas para o Dia das Crianças em 2026, segundo projeção da Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC). A estimativa representa crescimento de 4,2% na comparação com os R$ 483,5 milhões projetados para a data no ano passado.
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Somente em Campinas, a previsão é de R$ 252,1 milhões em vendas, praticamente metade de toda a movimentação esperada na RMC. O resultado representa alta de 3,9% sobre os R$ 242,6 milhões estimados em 2025.
Segundo a ACIC, o Dia das Crianças ocupa a terceira posição entre as principais datas do calendário do varejo, ficando atrás somente do Natal e do Dia das Mães. Apesar das dificuldades do cenário econômico, a entidade avalia que os números indicam manutenção da força da data para o comércio.
Uma parcela significativa do dinheiro deve passar pelo comércio eletrônico. A projeção é de R$ 175,7 milhões em vendas online na RMC, crescimento de 5% diante dos R$ 167,3 milhões estimados no ano passado.
O economista Mário Eduardo Campos, da ACIC, destaca justamente o avanço das compras pela internet entre os principais movimentos deste ano. O crescimento previsto para o e-commerce supera, inclusive, a alta de 4,2% esperada para o conjunto das vendas na região.
Outro fenômeno observado pelo setor é a ampliação do público consumidor de brinquedos. Além das compras destinadas às crianças, adultos e jovens entre 15 e 40 anos passaram a ter participação importante nesse mercado, especialmente na procura por itens colecionáveis, jogos de tabuleiro e produtos relacionados à cultura pop.
O comportamento é associado ao fenômeno conhecido como “kidult”, expressão que combina as palavras inglesas kid (criança) e adult (adulto). São consumidores que compram para si produtos tradicionalmente associados ao universo infantil, ampliando o mercado para além dos presentes destinados às crianças.
A expectativa de aumento nas vendas também deve chegar ao mercado de trabalho. A ACIC estima 2.877 contratações temporárias na RMC para atender à demanda relacionada ao Dia das Crianças, número 3,9% superior às 2.768 vagas projetadas em 2025.
Em Campinas, são esperadas 1.552 contratações temporárias, ante 1.498 no ano passado. O crescimento projetado é de 3,6%.
A movimentação do Dia das Crianças também funciona como uma das primeiras etapas do período mais aquecido do segundo semestre para o varejo, que ainda terá pela frente a Black Friday e o Natal.