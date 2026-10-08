O horário eleitoral gratuito volta ao rádio e à televisão nesta sexta-feira (9), mas será mais curto para os eleitores de São Paulo. Como a eleição para governador foi encerrada no primeiro turno, com a reeleição de Tarcísio de Freitas (Republicanos), os paulistas acompanharão apenas a propaganda dos dois candidatos à Presidência da República.
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Na prática, serão 10 minutos por bloco, divididos igualmente entre Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Cada candidato terá cinco minutos. No rádio, os programas serão transmitidos das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10. Na televisão, das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40, sempre de segunda-feira a sábado.
A propaganda seguirá até 23 de outubro, dois dias antes do segundo turno, marcado para domingo, dia 25. Além dos programas em horários fixos, haverá 25 minutos diários destinados às inserções da disputa presidencial, exibidas de segunda-feira a domingo. Esse tempo também será dividido igualmente: 12 minutos e 30 segundos para cada candidatura.
São Paulo não terá propaganda para governador
A diferença em relação a parte do país está justamente na eleição estadual. Tarcísio garantiu a reeleição já no domingo (4), ao superar a maioria absoluta dos votos válidos, eliminando a necessidade de um segundo turno em São Paulo.
Por isso, não haverá em São Paulo os dez minutos adicionais reservados à propaganda para governador. Onde as duas disputas continuam, o rádio terá o bloco presidencial das 7h às 7h10 e, na sequência, o de governador, das 7h10 às 7h20; o mesmo ocorre ao meio-dia. Na TV, presidente ocupa das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40, enquanto governador aparece nos dez minutos seguintes.
O segundo turno para governador será realizado em seis estados — Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Tocantins — e no Distrito Federal. Nesses locais, portanto, o horário eleitoral terá propaganda para os dois cargos.
Flávio e Lula dividem tempo igualmente
A disputa presidencial colocou no segundo turno Flávio Bolsonaro e Lula. O resultado oficial do primeiro turno divulgado pelo TSE registrou 47,03% dos votos válidos para Flávio, com 56,1 milhões de votos, e 45,16% para Lula, com 53,8 milhões.
Ao contrário do primeiro turno, quando o tamanho das bancadas partidárias influencia a distribuição de grande parte do horário, agora os dois candidatos recebem exatamente o mesmo espaço. O TSE definiu cinco minutos para cada um em cada programa de dez minutos e 12 minutos e 30 segundos diários para cada candidatura nas inserções.
Como Flávio Bolsonaro terminou o primeiro turno na primeira colocação, sua candidatura abre o primeiro programa. Depois disso, a ordem de apresentação será alternada a cada programa em bloco ou inserção, conforme o plano de mídia aprovado pelo TSE.
Assim, para quem acompanha rádio e televisão em Campinas e no restante do estado de São Paulo, a campanha eletrônica que retorna na sexta-feira será bem mais enxuta: somente Flávio Bolsonaro e Lula ocuparão os blocos do horário eleitoral até a reta final da votação de 25 de outubro.