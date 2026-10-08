O horário eleitoral gratuito volta ao rádio e à televisão nesta sexta-feira (9), mas será mais curto para os eleitores de São Paulo. Como a eleição para governador foi encerrada no primeiro turno, com a reeleição de Tarcísio de Freitas (Republicanos), os paulistas acompanharão apenas a propaganda dos dois candidatos à Presidência da República.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Na prática, serão 10 minutos por bloco, divididos igualmente entre Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Cada candidato terá cinco minutos. No rádio, os programas serão transmitidos das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10. Na televisão, das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40, sempre de segunda-feira a sábado.

A propaganda seguirá até 23 de outubro, dois dias antes do segundo turno, marcado para domingo, dia 25. Além dos programas em horários fixos, haverá 25 minutos diários destinados às inserções da disputa presidencial, exibidas de segunda-feira a domingo. Esse tempo também será dividido igualmente: 12 minutos e 30 segundos para cada candidatura.