A Câmara de Campinas vota nesta quarta-feira (7), em primeiro turno, uma proposta que altera as regras de funcionamento do Banco de Ração e Utensílios para Animais. O projeto prevê, entre outras mudanças, a criação de um cadastro de ONGs e protetores independentes que recebem os produtos arrecadados pelo programa.

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O Projeto de Lei Ordinária nº 162/2025 é de autoria do vereador Hebert Ganem (Podemos) e modifica a legislação municipal que criou o Banco de Ração em 2021. A matéria integra a pauta da 57ª Reunião Ordinária, marcada para as 18h, no plenário da Câmara.

Pelo texto, um órgão a ser definido posteriormente pelo Executivo ficará responsável pelo cadastramento das organizações e dos protetores independentes atendidos. A intenção apresentada na justificativa é concentrar as informações sobre os beneficiários e ampliar o acompanhamento da destinação dos produtos.