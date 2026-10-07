A Câmara de Campinas vota nesta quarta-feira (7), em primeiro turno, uma proposta que altera as regras de funcionamento do Banco de Ração e Utensílios para Animais. O projeto prevê, entre outras mudanças, a criação de um cadastro de ONGs e protetores independentes que recebem os produtos arrecadados pelo programa.
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O Projeto de Lei Ordinária nº 162/2025 é de autoria do vereador Hebert Ganem (Podemos) e modifica a legislação municipal que criou o Banco de Ração em 2021. A matéria integra a pauta da 57ª Reunião Ordinária, marcada para as 18h, no plenário da Câmara.
Pelo texto, um órgão a ser definido posteriormente pelo Executivo ficará responsável pelo cadastramento das organizações e dos protetores independentes atendidos. A intenção apresentada na justificativa é concentrar as informações sobre os beneficiários e ampliar o acompanhamento da destinação dos produtos.
O projeto estabelece que rações e utensílios poderão ser entregues diretamente pelo poder público ou por intermédio de entidades previamente cadastradas. No caso de famílias em situação de vulnerabilidade, o acesso às doações ficará condicionado à avaliação técnica da equipe responsável pelo programa.
Segundo Ganem, a mudança permitirá reunir dados sobre os beneficiários, acompanhar a distribuição e subsidiar outras políticas públicas voltadas à proteção animal. O vereador também aponta como objetivos aumentar a transparência e o controle sobre os produtos recebidos e distribuídos.
Criado pela Lei Municipal nº 16.106, de julho de 2021, o Banco de Ração recebe doações de alimentos e outros itens destinados aos cuidados de animais para posterior distribuição aos públicos previstos na legislação.
Outra proposta relacionada à causa animal está prevista para a sessão desta quarta. Os vereadores analisam projeto que cria o Dia Municipal em Memória aos Animais Vítimas de Maus-tratos, a ser lembrado anualmente em 4 de janeiro.
A proposta faz referência ao cão comunitário Orelha, cujo caso teve repercussão nacional, e pretende estabelecer uma data municipal dedicada à memória de animais mortos em decorrência de maus-tratos e à conscientização sobre o combate à violência contra animais.