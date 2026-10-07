07 de outubro de 2026
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NOVO ASFALTO

Antiga estrada Campinas-Monte Mor terá recape de quase 1 km

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Trecho de quase 1 km será recuperado nas Chácaras Nova Boa Vista; investimento previsto é de R$ 395 mil.
Trecho de quase 1 km será recuperado nas Chácaras Nova Boa Vista; investimento previsto é de R$ 395 mil.

Um trecho de quase 1 quilômetro da antiga estrada de Monte Mor, nas Chácaras Nova Boa Vista, região Norte de Campinas, será recapeado. A obra terá investimento de R$ 395 mil, com recursos provenientes de emenda parlamentar.

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A DPT Engenharia e Arquitetura Ltda. será responsável pela execução do serviço. A homologação do resultado foi publicada no Diário Oficial do Município de segunda-feira (5). Os trabalhos serão acompanhados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

A intervenção prevê a retirada da camada superficial deteriorada do pavimento, processo conhecido como fresagem, seguida pela aplicação e compactação de nova massa asfáltica. O contrato também inclui controle tecnológico do asfalto, com testes destinados a verificar a qualidade e a eficiência do material utilizado.

A previsão é de que o recapeamento seja concluído em dois meses, embora o cronograma possa sofrer alterações em razão das condições meteorológicas.

Antes do início das obras, a Prefeitura ainda precisa emitir a Ordem de Serviço. A previsão informada pela Secretaria de Infraestrutura é de que os trabalhos comecem em até 15 dias após a assinatura do documento.

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