Um trecho de quase 1 quilômetro da antiga estrada de Monte Mor, nas Chácaras Nova Boa Vista, região Norte de Campinas, será recapeado. A obra terá investimento de R$ 395 mil, com recursos provenientes de emenda parlamentar.

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A DPT Engenharia e Arquitetura Ltda. será responsável pela execução do serviço. A homologação do resultado foi publicada no Diário Oficial do Município de segunda-feira (5). Os trabalhos serão acompanhados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

A intervenção prevê a retirada da camada superficial deteriorada do pavimento, processo conhecido como fresagem, seguida pela aplicação e compactação de nova massa asfáltica. O contrato também inclui controle tecnológico do asfalto, com testes destinados a verificar a qualidade e a eficiência do material utilizado.