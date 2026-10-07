07 de outubro de 2026
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Foragido por tráfico é preso em Santo Antônio de Posse

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Homem procurado por tráfico de drogas foi preso durante patrulhamento no bairro Pedra Branca, em Santo Antônio de Posse.
Homem procurado por tráfico de drogas foi preso durante patrulhamento no bairro Pedra Branca, em Santo Antônio de Posse.

Na madrugada desta quarta-feira (7), policiais militares prenderam um homem procurado pela Justiça durante patrulhamento pelo bairro Pedra Branca, em Santo Antônio de Posse.

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Segundo a corporação, o suspeito caminhava pela via quando foi abordado. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, após consulta ao aplicativo Muralha e confirmação junto ao Copom, os policiais constataram um mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime de tráfico de drogas. A pena restante a cumprir é de 1 ano, 7 meses e 29 dias.

O homem foi informado sobre a ordem judicial e teve seus direitos constitucionais assegurados. Ele foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu sem a necessidade do uso de algemas.

A autoridade policial ratificou a prisão, e o respectivo boletim de ocorrência foi elaborado. O indivíduo permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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