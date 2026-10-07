Na madrugada desta quarta-feira (7), policiais militares prenderam um homem procurado pela Justiça durante patrulhamento pelo bairro Pedra Branca, em Santo Antônio de Posse.
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Segundo a corporação, o suspeito caminhava pela via quando foi abordado. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, após consulta ao aplicativo Muralha e confirmação junto ao Copom, os policiais constataram um mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime de tráfico de drogas. A pena restante a cumprir é de 1 ano, 7 meses e 29 dias.
O homem foi informado sobre a ordem judicial e teve seus direitos constitucionais assegurados. Ele foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu sem a necessidade do uso de algemas.
A autoridade policial ratificou a prisão, e o respectivo boletim de ocorrência foi elaborado. O indivíduo permaneceu preso e à disposição da Justiça.