07 de outubro de 2026
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PRESO?

Reeducando é flagrado ao tentar entrar em presídio com drogas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
De acordo com as informações, o homem havia deixado o presídio para realizar trabalho externo, em uma atividade de capinagem.
De acordo com as informações, o homem havia deixado o presídio para realizar trabalho externo, em uma atividade de capinagem.

Um reeducando do regime semiaberto e que trabalha nas ruas foi preso na tarde desta terça-feira (6) após ser flagrado tentando entrar em uma unidade prisional da região com drogas.

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De acordo com as informações, o homem havia deixado o presídio para realizar trabalho externo em uma atividade de capinagem. Ao retornar, foi submetido à revista na entrada, e os entorpecentes foram encontrados em sua posse.

O reeducando foi encaminhado à 2ª Delegacia Seccional, onde permaneceu detido e deverá responder por novo crime. Como consequência da nova ocorrência, ele também poderá perder o direito ao regime semiaberto e regredir ao regime fechado, conforme decisão da Justiça.

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