A Unilever foi autorizada a retomar integralmente a fabricação de produtos de limpeza em sua unidade de Vinhedo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) revogou a suspensão que impedia a produção de saneantes na fábrica após uma nova inspeção constatar a correção das irregularidades identificadas anteriormente.
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A liberação foi oficializada nesta terça-feira (6). A nova vistoria ocorreu entre 29 de setembro e 1º de outubro e, segundo a Anvisa, verificou que as não conformidades encontradas durante a fiscalização realizada em agosto haviam sido solucionadas.
A primeira inspeção ocorreu entre os dias 24 e 28 de agosto e reuniu técnicos da Anvisa, do Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e da Vigilância Sanitária de Vinhedo. Na ocasião, foram identificadas falhas relacionadas às Boas Práticas de Fabricação (BPF), o que levou à suspensão preventiva da produção de saneantes na unidade.
As Boas Práticas de Fabricação estabelecem requisitos sanitários e procedimentos de controle que devem ser adotados pelas empresas para garantir a qualidade e a segurança dos produtos durante o processo industrial.
Com o resultado da nova fiscalização, a restrição foi revogada integralmente e a unidade voltou a ter autorização para fabricar todos os saneantes produzidos no local. A decisão consta da Resolução RE nº 3.951, de 5 de outubro de 2026, publicada no Diário Oficial da União.