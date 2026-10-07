A Unilever foi autorizada a retomar integralmente a fabricação de produtos de limpeza em sua unidade de Vinhedo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) revogou a suspensão que impedia a produção de saneantes na fábrica após uma nova inspeção constatar a correção das irregularidades identificadas anteriormente.

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A liberação foi oficializada nesta terça-feira (6). A nova vistoria ocorreu entre 29 de setembro e 1º de outubro e, segundo a Anvisa, verificou que as não conformidades encontradas durante a fiscalização realizada em agosto haviam sido solucionadas.

A primeira inspeção ocorreu entre os dias 24 e 28 de agosto e reuniu técnicos da Anvisa, do Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e da Vigilância Sanitária de Vinhedo. Na ocasião, foram identificadas falhas relacionadas às Boas Práticas de Fabricação (BPF), o que levou à suspensão preventiva da produção de saneantes na unidade.