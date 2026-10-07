Um homem foi preso em flagrante após ser encontrado com uma pistola sem documentação regular, na terça-feira (6), em Campinas. A abordagem ocorreu na Rua Manoel Machado Pereira e foi realizada por policiais do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I).

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Segundo a PM, a equipe fazia patrulhamento em frente a uma loja de conveniência quando o homem estacionou um veículo e desembarcou. Os policiais perceberam um volume na cintura que aparentava ser uma arma enquanto ele caminhava na direção da equipe.

O homem foi abordado e desarmado. De acordo com a corporação, a pistola estava acompanhada de um carregador com dez munições intactas. O calibre da arma apreendida não foi informado no comunicado, que a classifica como de calibre restrito.