07 de outubro de 2026
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MANDADO DE PRISÃO

Abordagem da PM leva à prisão de procurado no Jardim Itatinga

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Homem foi identificado durante abordagem da Polícia Militar na Rua Pacaembu e permaneceu detido após confirmação da ordem judicial.
Homem foi identificado durante abordagem da Polícia Militar na Rua Pacaembu e permaneceu detido após confirmação da ordem judicial.

Um homem procurado pela Justiça foi preso durante patrulhamento da Polícia Militar no Jardim Itatinga, em Campinas, na terça-feira (6). A captura ocorreu na Rua Pacaembu.

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Segundo o 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), uma equipe avistou quatro pessoas na via. Com a aproximação dos policiais, um dos homens teria levado a mão à cintura, o que motivou a abordagem do grupo.

Durante a identificação dos abordados, os policiais constataram que um deles tinha mandado de prisão em aberto. O comunicado da PM não informa qual crime ou processo deu origem à ordem judicial.

O homem foi levado à 2ª Delegacia Seccional de Campinas. Após a confirmação do mandado, permaneceu detido à disposição da Justiça

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