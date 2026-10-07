Um homem procurado pela Justiça foi preso durante patrulhamento da Polícia Militar no Jardim Itatinga, em Campinas, na terça-feira (6). A captura ocorreu na Rua Pacaembu.

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Segundo o 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), uma equipe avistou quatro pessoas na via. Com a aproximação dos policiais, um dos homens teria levado a mão à cintura, o que motivou a abordagem do grupo.

Durante a identificação dos abordados, os policiais constataram que um deles tinha mandado de prisão em aberto. O comunicado da PM não informa qual crime ou processo deu origem à ordem judicial.