Uma motocicleta furtada três dias antes foi recuperada pela Polícia Militar durante uma abordagem no bairro Ipaussurama, em Campinas, nesta terça-feira (6). Três adultos foram presos e um adolescente apreendido.

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Segundo o 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), uma equipe recebeu a informação de que pessoas estariam empurrando uma motocicleta preta pela região e iniciou buscas. Em uma viela, os policiais encontraram quatro pessoas próximas a duas motocicletas. O helicóptero Águia da PM auxiliou na operação.

De acordo com a PM, o grupo correu ao perceber a aproximação da viatura, mas os quatro foram alcançados e abordados. Na consulta dos veículos, os policiais verificaram que uma Yamaha MT-03 tinha registro de furto ocorrido no sábado (3).