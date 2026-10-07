07 de outubro de 2026
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FURTO DE MOTO

PM usa Águia, recupera moto furtada e detém quatro no Ipaussurama

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Yamaha MT-03 havia sido furtada três dias antes; três adultos foram presos e um adolescente apreendido no Ipaussurama.
Yamaha MT-03 havia sido furtada três dias antes; três adultos foram presos e um adolescente apreendido no Ipaussurama.

Uma motocicleta furtada três dias antes foi recuperada pela Polícia Militar durante uma abordagem no bairro Ipaussurama, em Campinas, nesta terça-feira (6). Três adultos foram presos e um adolescente apreendido.

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Segundo o 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), uma equipe recebeu a informação de que pessoas estariam empurrando uma motocicleta preta pela região e iniciou buscas. Em uma viela, os policiais encontraram quatro pessoas próximas a duas motocicletas. O helicóptero Águia da PM auxiliou na operação.

De acordo com a PM, o grupo correu ao perceber a aproximação da viatura, mas os quatro foram alcançados e abordados. Na consulta dos veículos, os policiais verificaram que uma Yamaha MT-03 tinha registro de furto ocorrido no sábado (3).

Além da moto furtada, foram apreendidos outro veículo que, segundo a polícia, teria sido utilizado na ação, uma chave mixa e três celulares. A Yamaha foi posteriormente devolvida ao proprietário.

Os três adultos e o adolescente foram encaminhados à Polícia Civil. Segundo a PM, as prisões e a apreensão do menor foram ratificadas pela autoridade policial.

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