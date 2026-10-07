Campinas confirmou três novos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) provocada pelo vírus Influenza e chegou a 380 registros em 2026. O número de mortes permaneceu em 34, sem novos óbitos contabilizados nesta semana.

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Os dados deste ano permanecem abaixo dos registrados em 2025, quando a cidade contabilizou 561 casos de SRAG por Influenza e 69 mortes. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 54 das pessoas que morreram no ano passado não haviam recebido a vacina contra a gripe.

A vacinação está disponível para todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade nos 69 centros de saúde de Campinas, sem necessidade de agendamento. O imunizante utilizado neste ano protege contra Influenza A, nas variantes H1N1 e H3N2, e Influenza B.