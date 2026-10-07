Campinas confirmou três novos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) provocada pelo vírus Influenza e chegou a 380 registros em 2026. O número de mortes permaneceu em 34, sem novos óbitos contabilizados nesta semana.
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Os dados deste ano permanecem abaixo dos registrados em 2025, quando a cidade contabilizou 561 casos de SRAG por Influenza e 69 mortes. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 54 das pessoas que morreram no ano passado não haviam recebido a vacina contra a gripe.
A vacinação está disponível para todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade nos 69 centros de saúde de Campinas, sem necessidade de agendamento. O imunizante utilizado neste ano protege contra Influenza A, nas variantes H1N1 e H3N2, e Influenza B.
Campinas aplicou 382 mil doses
Desde o início da campanha, em 28 de março, até 5 de outubro, 382.210 doses da vacina contra a gripe foram aplicadas no município. Desse total, 177.132 foram destinadas aos três grupos que compõem o público-alvo definido pelo Calendário Nacional de Vacinação.
Os idosos receberam 129.892 doses; crianças de 6 meses a menores de 6 anos, 39.318; e gestantes, 7.922. A vacinação foi ampliada para toda a população com pelo menos 6 meses de idade em 1º de junho.
A Secretaria de Saúde recomenda levar documento com foto e, quando disponível, a carteira de vacinação. A vacina contra a gripe pode ser aplicada simultaneamente a outros imunizantes do Calendário Nacional.
Além da imunização, a orientação é manter ambientes ventilados, higienizar as mãos com frequência e utilizar máscara diante de sintomas gripais para reduzir a transmissão de vírus respiratórios.
Horários e endereços das salas de vacinação podem ser consultados no site de vacinação da Prefeitura de Campinas.