Nesta quarta-feira (7), a RMC (Região Metropolitana de Campinas) deve ter céu nublado ao longo do dia, com diminuição nas chances de chuva em relação aos dias anteriores. Ainda assim, não está descartada a ocorrência de pancadas isoladas, que podem vir acompanhadas de raios.

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As temperaturas seguem estáveis, próximas às registradas na terça-feira, com maior variação ao longo do dia. A mínima prevista é de cerca de 17°C, enquanto a máxima deve chegar aos 27°C.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).