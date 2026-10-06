Indaiatuba registrou 277 milímetros de chuva em setembro, o maior volume para o mês desde o início das medições do município, em 1988. O recorde supera em 70,3 milímetros a marca anterior, estabelecida em setembro de 2015.

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Naquele ano, o acumulado havia chegado a 206,7 milímetros. Assim, setembro de 2026 teve aproximadamente 34% mais chuva que o antigo recorde. Para efeito de comparação, no mesmo mês de 2025 foram registrados apenas 32,3 milímetros — neste ano, portanto, choveu mais de oito vezes esse volume.

Os dados são monitorados pelo Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE) há 38 anos. O pluviômetro oficial fica na Estação de Tratamento de Água (ETA-III), no bairro Pimenta, e a leitura é realizada diariamente, às 7h. Cada milímetro registrado equivale a um litro de água precipitado sobre uma área de um metro quadrado.