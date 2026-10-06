Uma operação que mobilizou equipes em solo, o helicóptero Águia e um cão farejador do Baep terminou com a prisão de um homem procurado pela Justiça e a recuperação de um veículo furtado no Jardim Londres, em Campinas.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Segundo a Polícia Militar, equipes do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) reforçaram o patrulhamento na região depois de receberem informações sobre o furto de um automóvel. Durante uma tentativa de abordagem, o suspeito resistiu e correu para uma área de mata, dando início às buscas.
O cerco recebeu reforço de outras equipes da PM, além do helicóptero Águia e de um cão farejador do 1º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep). O homem acabou localizado e detido.
De acordo com a versão policial, após ser encontrado, o suspeito indicou onde havia deixado o veículo furtado. O automóvel foi recuperado com uma chave falsa e posteriormente devolvido ao proprietário.
Durante a identificação, os policiais constataram ainda que havia uma ordem judicial em aberto contra o homem. A PM não informou no relato divulgado qual crime deu origem ao mandado nem detalhes sobre a condenação ou processo.
O suspeito foi encaminhado à Polícia Civil e permaneceu detido à disposição da Justiça.