Quatro dos principais corredores de Campinas concentraram 36 das 212 mortes registradas nas vias urbanas da cidade entre 2023 e 2025. O número significa que aproximadamente uma em cada seis vítimas do trânsito no período morreu nas avenidas John Boyd Dunlop, Comendador Aladino Selmi, Ruy Rodriguez ou Prestes Maia.

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O levantamento da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) mostra ainda uma concentração dos locais de maior risco. Dos 50 pontos classificados como críticos pela gravidade e recorrência dos acidentes, 24 — ou 48% — estão em apenas três avenidas: são 15 na John Boyd Dunlop, cinco na Prestes Maia e quatro na Ruy Rodriguez.

As vias estão entre importantes eixos de deslocamento da cidade e recebem volumes elevados de veículos. A Prestes Maia chega a 104 mil veículos por dia, apesar de ter apenas dois quilômetros de extensão por sentido. A John Boyd Dunlop recebe 60 mil veículos diariamente em seus 15 quilômetros; a Ruy Rodriguez, 47 mil em sete quilômetros; e a Aladino Selmi, cerca de 30 mil veículos em 4,6 quilômetros.