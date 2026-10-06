Uma mulher morreu após ser ferida com uma faca dentro de uma residência em Cosmópolis. O companheiro dela, apontado no registro da ocorrência como possível autor do golpe, também precisou ser hospitalizado após supostamente ingerir veneno para ratos e lidocaína. O caso é investigado inicialmente como feminicídio pela Polícia Civil.

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A Guarda Municipal foi chamada inicialmente ao pronto-socorro onde o casal havia dado entrada. Segundo o relato da ocorrência, a mulher foi identificada como Luana Mirella dos Santos Rocha. O companheiro, Patrick Silva do Nascimento, permaneceu internado sob escolta de uma equipe da GM. Durante o atendimento da ocorrência, os agentes foram informados de que Luana havia morrido.

Socorristas relataram aos guardas que encontraram o casal fora da residência, na Rua Ladislau Tallo, no bairro Jacinto Hackel Fren Aun. Três crianças estavam no imóvel e também foram levadas à unidade de saúde, já que não havia naquele momento um responsável que pudesse permanecer com elas. Posteriormente, ficaram sob os cuidados do Conselho Tutelar.