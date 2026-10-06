06 de outubro de 2026
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MORTE BRUTAL

Mulher é esfaqueada e morre em Cosmópolis


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Arquivo Pessoal
Luana Mirella dos Santos Rocha chegou a ser socorrida com ferimento de faca, mas morreu no hospital; companheiro também foi internado e permaneceu sob escolta.
Luana Mirella dos Santos Rocha chegou a ser socorrida com ferimento de faca, mas morreu no hospital; companheiro também foi internado e permaneceu sob escolta.

Uma mulher morreu após ser ferida com uma faca dentro de uma residência em Cosmópolis. O companheiro dela, apontado no registro da ocorrência como possível autor do golpe, também precisou ser hospitalizado após supostamente ingerir veneno para ratos e lidocaína. O caso é investigado inicialmente como feminicídio pela Polícia Civil.

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A Guarda Municipal foi chamada inicialmente ao pronto-socorro onde o casal havia dado entrada. Segundo o relato da ocorrência, a mulher foi identificada como Luana Mirella dos Santos Rocha. O companheiro, Patrick Silva do Nascimento, permaneceu internado sob escolta de uma equipe da GM. Durante o atendimento da ocorrência, os agentes foram informados de que Luana havia morrido.

Socorristas relataram aos guardas que encontraram o casal fora da residência, na Rua Ladislau Tallo, no bairro Jacinto Hackel Fren Aun. Três crianças estavam no imóvel e também foram levadas à unidade de saúde, já que não havia naquele momento um responsável que pudesse permanecer com elas. Posteriormente, ficaram sob os cuidados do Conselho Tutelar.

Polícia investiga o que aconteceu

Na casa, os guardas encontraram grande quantidade de sangue no quarto do casal, indicando que o episódio pode ter ocorrido naquele cômodo. Uma faca com aparentes manchas de sangue foi localizada dentro da pia da cozinha.

O local foi preservado e o Plantão Policial acionado. A Polícia Civil requisitou perícia no imóvel e iniciou as investigações para esclarecer as circunstâncias da morte, a sequência dos acontecimentos e a eventual responsabilidade pelo crime.

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