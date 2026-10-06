Campinas está entre as regiões paulistas colocadas em alerta para chuva forte nesta terça-feira (6) pela Defesa Civil do Estado. A previsão é de pancadas de moderada a forte intensidade, acompanhadas em alguns pontos por raios, rajadas de vento e até granizo.

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O risco apontado pela Defesa Civil não se restringe ao volume de precipitação. A região de Campinas está entre as áreas com possibilidade de alagamentos, enxurradas e elevação dos níveis de rios e córregos. A instabilidade que atua sobre São Paulo desde domingo (4) deve manter períodos de chuva frequente e, em alguns momentos, persistente nesta terça-feira.

A previsão disponível no sistema estadual indica um dia de muitas nuvens, com chuva ganhando espaço no fim da manhã e tarde e noite chuvosas. O painel meteorológico aponta acumulado de até 40 mm para esta terça. Em Viracopos, o começo da manhã já era de céu nublado e temperatura de 18°C.