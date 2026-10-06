Campinas está entre as regiões paulistas colocadas em alerta para chuva forte nesta terça-feira (6) pela Defesa Civil do Estado. A previsão é de pancadas de moderada a forte intensidade, acompanhadas em alguns pontos por raios, rajadas de vento e até granizo.
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O risco apontado pela Defesa Civil não se restringe ao volume de precipitação. A região de Campinas está entre as áreas com possibilidade de alagamentos, enxurradas e elevação dos níveis de rios e córregos. A instabilidade que atua sobre São Paulo desde domingo (4) deve manter períodos de chuva frequente e, em alguns momentos, persistente nesta terça-feira.
A previsão disponível no sistema estadual indica um dia de muitas nuvens, com chuva ganhando espaço no fim da manhã e tarde e noite chuvosas. O painel meteorológico aponta acumulado de até 40 mm para esta terça. Em Viracopos, o começo da manhã já era de céu nublado e temperatura de 18°C.
Campinas está entre as regiões de maior atenção
Além de Campinas, o alerta para risco de alagamentos, enxurradas e aumento dos rios e córregos abrange as regiões de São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente, Marília, Bauru, Araraquara, Sorocaba, Itapeva e Registro. Barretos, Franca e Ribeirão Preto também estão sob atenção diante da possibilidade de pancadas de chuva.
O cenário é consequência da instabilidade que permanece sobre São Paulo. Boletins meteorológicos apontam a atuação de uma área de baixa pressão associada à passagem de uma frente fria, combinação que favorece muita nebulosidade, pancadas de chuva e trovoadas.
A preocupação aumenta porque o Estado já vem enfrentando temporais desde o fim de semana. Balanço divulgado pelo Governo de São Paulo nesta segunda-feira (5) apontava 34 ocorrências relacionadas às chuvas, com duas mortes, nove feridos, nove desabrigados e 359 desalojados. Campinas já estava entre as regiões acompanhadas diante dos elevados volumes previstos.
Gabinete de Crise é mobilizado
Diante da previsão para esta terça-feira, o Gabinete de Crise da Defesa Civil do Estado foi mobilizado a partir das 8h. As equipes deverão acompanhar as condições meteorológicas e manter contato com os municípios para antecipar situações de risco e coordenar eventuais respostas às ocorrências.
A Defesa Civil orienta a população a não atravessar ruas ou áreas inundadas, seja a pé ou de carro, e evitar locais abertos, árvores, postes e estruturas metálicas durante tempestades com raios e vento forte. Quem mora próximo a rios e córregos deve acompanhar possíveis elevações do nível da água.
Em áreas de encosta, sinais como rachaduras no terreno ou nas paredes, postes e árvores inclinados, portas e janelas emperrando ou surgimento de minas d'água exigem atenção. A recomendação é deixar imediatamente o imóvel diante de indícios de movimentação do solo e procurar um local seguro.