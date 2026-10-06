Um homem foi preso em flagrante após um roubo a um caminhão frigorífico no Jardim Campo Belo, em Campinas. Segundo a Polícia Militar, dois ajudantes que estavam no veículo foram mantidos sob poder dos criminosos durante o descarregamento da carga.

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A ocorrência mobilizou policiais do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I). Durante as buscas pela região, uma equipe encontrou um homem manuseando caixas de frios ao lado de uma motocicleta. De acordo com a corporação, ele tentou fugir ao perceber a aproximação dos policiais, mas acabou detido.

As vítimas foram posteriormente localizadas e libertadas. Ainda conforme a versão apresentada pela PM, o suspeito admitiu participação no roubo e afirmou que os dois ajudantes haviam sido mantidos retidos enquanto os produtos eram retirados do caminhão.