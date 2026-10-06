Um motorista de 71 anos foi autuado em flagrante após provocar um acidente de trânsito e tentar fugir sem prestar socorro, na Avenida Bandeirantes, no Jardim Santa Helena, em Mogi Guaçu. Ele pagou fiança de R$ 2.431,50 para responder em liberdade.

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Segundo a Guarda Civil Municipal, o homem conduzia um Peugeot 207 quando atingiu um Chevrolet Corsa que estava estacionado em frente a uma oficina, onde passava por reparos. Após a colisão, ele tentou deixar o local, mas quebrou uma das rodas do veículo ao bater na guia cerca de 300 metros à frente.

A GCM foi acionada depois que a Cecom (Central de Comunicação) recebeu denúncia de um desentendimento no local. Ao chegar, os agentes constataram que se tratava de um acidente sem vítimas e que o condutor do Peugeot apresentava sinais visíveis de embriaguez, com andar cambaleante e comportamento exaltado e agressivo.