06 de outubro de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Terça terá chuva e risco de temporais na RMC

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Terça-feira terá céu nublado, chuva a qualquer momento e risco de temporais com raios, ventos fortes e vendavais na RMC.
Terça-feira terá céu nublado, chuva a qualquer momento e risco de temporais com raios, ventos fortes e vendavais na RMC.

A terça-feira (6) será de tempo instável na RMC (Região Metropolitana de Campinas). O céu ficará predominantemente nublado, com possibilidade de aberturas de sol entre nuvens ao longo do dia.

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Há previsão de chuva a qualquer momento, inclusive durante a madrugada, com risco de temporais que podem se repetir várias vezes no mesmo dia. Os temporais podem vir acompanhados de chuva torrencial, grande incidência de raios e rajadas de vento forte, com chance de vendavais.

Também são esperados períodos de chuva fraca a moderada intercalados com momentos de precipitação intensa. As temperaturas variam entre 18°C e 24°C.

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