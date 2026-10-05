Os 58.431 candidatos inscritos no Vestibular Unicamp 2027 já podem consultar onde farão a primeira fase do processo seletivo. A prova será aplicada em 18 de outubro, a partir das 9h, e a orientação da universidade é para que os estudantes estejam nos locais às 8h, uma hora antes do início.

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A consulta individual está disponível na área do candidato da Comvest. A comissão também está enviando mensagens aos inscritos com o endereço e orientações para o dia da avaliação. Nesta edição, os candidatos disputam 2.523 vagas em 70 cursos de graduação.

A primeira fase terá cinco horas de duração e 72 questões de múltipla escolha, com quatro alternativas cada. A prova reúne 12 questões de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, 12 de Matemática, sete de História, sete de Geografia, três de Filosofia, três de Sociologia, sete de Física, sete de Química, sete de Biologia e sete de Inglês.