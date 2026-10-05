Os 58.431 candidatos inscritos no Vestibular Unicamp 2027 já podem consultar onde farão a primeira fase do processo seletivo. A prova será aplicada em 18 de outubro, a partir das 9h, e a orientação da universidade é para que os estudantes estejam nos locais às 8h, uma hora antes do início.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A consulta individual está disponível na área do candidato da Comvest. A comissão também está enviando mensagens aos inscritos com o endereço e orientações para o dia da avaliação. Nesta edição, os candidatos disputam 2.523 vagas em 70 cursos de graduação.
A primeira fase terá cinco horas de duração e 72 questões de múltipla escolha, com quatro alternativas cada. A prova reúne 12 questões de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, 12 de Matemática, sete de História, sete de Geografia, três de Filosofia, três de Sociologia, sete de Física, sete de Química, sete de Biologia e sete de Inglês.
Provas em 39 cidades
O vestibular será aplicado em 33 cidades paulistas e seis capitais de outros estados. Em São Paulo, haverá locais de prova em Americana, Araçatuba, Barueri, Bauru, Botucatu, Bragança Paulista, Campinas, Franca, Guarulhos, Indaiatuba, Jundiaí, Limeira, Lorena, Marília, Mogi das Cruzes, Mogi Guaçu, Osasco, Paulínia, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Carlos, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, Sorocaba, Sumaré, Valinhos e Vinhedo.
Fora do estado, as provas serão realizadas em Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Recife e Salvador.
O que pode e o que não pode levar
O candidato deverá apresentar o documento de identidade original informado na inscrição e levar caneta preta de material transparente, lápis preto e borracha. Régua transparente e compasso também são permitidos, assim como água, sucos, chocolates e alimentos leves.
Não será permitido utilizar celular, relógio de qualquer tipo ou outros equipamentos eletrônicos durante a prova. A proibição também inclui óculos inteligentes e armações com câmera, microfone, alto-falante, processador ou conexão sem fio. Corretivo líquido, lapiseira, marca-texto, boné e chapéu também estão entre os itens vedados.
Segunda fase será em novembro
Quem avançar no processo seletivo fará a segunda fase nos dias 29 e 30 de novembro. As provas de habilidades específicas estão previstas para 2 a 4 de dezembro.
A primeira chamada será divulgada em 25 de janeiro de 2027, com matrícula virtual nos dias 26 e 27. A Comvest prevê sete chamadas ao longo do processo de ingresso.