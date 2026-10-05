Campinas realiza nesta sexta-feira (9) um novo Feirão de Emprego com mais de 1.000 vagas e salários que chegam a R$ 7 mil. A 20ª edição do evento em 2026 será realizada das 9h às 16h, no Hortoshopping Ouro Verde, no Jardim Cristina, com 18 empresas fazendo entrevistas e processos seletivos presenciais.
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A maior oferta concentrada em uma única função é do Mercado Livre, que disponibiliza 300 vagas para auxiliar de logística, com salário de R$ 2.317 e exigência de ensino fundamental completo. Já a maior remuneração anunciada no feirão é de R$ 7 mil para supervisor de manutenção, oportunidade da Plaza Premium Lounge que exige pelo menos seis meses de experiência.
Podem participar moradores de Campinas e também de outras cidades da região. Antes das entrevistas, os candidatos passam por uma triagem da equipe do Centro Público de Apoio ao Trabalhador (CPAT), que faz o encaminhamento de acordo com a experiência, escolaridade e demais requisitos definidos para cada vaga.
18 empresas participam
Estarão no feirão Atento, Diamante Tintas, Esquadricamp, EQS Engenharia, Goodbom, GPA – Pão de Açúcar, Grupo Uniseter, McDonald's, Mercado Livre, New Time, Packduque, Plaza Premium Lounge, Recursus Engenharia, Royal Palm Plaza, Somma RH, Swissport, VB Transportes e We Can BR.
As oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de escolaridade. A relação completa pode ser consultada antecipadamente no sistema do CPAT. A Secretaria de Trabalho e Renda recomenda que os interessados façam o cadastro antes do evento para facilitar a triagem e o encaminhamento aos recrutadores.
Além das vagas de emprego, haverá atendimentos da Casa do Empreendedor, Sebrae e Banco do Povo, com orientações para microempreendedores. A Organização Internacional para as Migrações (OIM) também participará com atendimento direcionado à população migrante.
O que levar
Para participar, é necessário apresentar documento oficial com foto, currículo impresso e Carteira de Trabalho física ou digital. Quem já realizou o cadastro e recebeu carta de encaminhamento deve levar o documento, que dará prioridade na entrevista com as empresas.
Por causa da mobilização das equipes para o feirão, o CPAT Centro e os postos Agiliza Campo Grande e Agiliza Ouro Verde não funcionarão nesta sexta-feira.
O 20º Feirão de Emprego e Oportunidades de Campinas acontece das 9h às 16h no Hortoshopping Ouro Verde, na Rua Armando Frederico Renganeschi, 61, Jardim Cristina.