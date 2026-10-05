Campinas realiza nesta sexta-feira (9) um novo Feirão de Emprego com mais de 1.000 vagas e salários que chegam a R$ 7 mil. A 20ª edição do evento em 2026 será realizada das 9h às 16h, no Hortoshopping Ouro Verde, no Jardim Cristina, com 18 empresas fazendo entrevistas e processos seletivos presenciais.

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A maior oferta concentrada em uma única função é do Mercado Livre, que disponibiliza 300 vagas para auxiliar de logística, com salário de R$ 2.317 e exigência de ensino fundamental completo. Já a maior remuneração anunciada no feirão é de R$ 7 mil para supervisor de manutenção, oportunidade da Plaza Premium Lounge que exige pelo menos seis meses de experiência.

Podem participar moradores de Campinas e também de outras cidades da região. Antes das entrevistas, os candidatos passam por uma triagem da equipe do Centro Público de Apoio ao Trabalhador (CPAT), que faz o encaminhamento de acordo com a experiência, escolaridade e demais requisitos definidos para cada vaga.