Motoristas que circulam pela Rua Augusto Bombonati, em Vinhedo, encontrarão mudanças no trânsito a partir desta terça-feira (6). Um trecho da via passará a operar temporariamente em sentido único por causa da realização de obras, com previsão de manutenção da alteração até 6 de janeiro de 2027.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Durante os 90 dias de intervenção, a circulação será permitida somente no sentido da praça, no trecho entre a Rua Augusto Bombonati e a Rua Euclides da Cunha. O fluxo no sentido contrário ficará interditado enquanto os serviços estiverem em andamento.

Também será proibido estacionar no trecho afetado pelas obras. A restrição busca manter espaço suficiente para a passagem dos veículos e garantir condições de segurança para trabalhadores e pedestres durante a intervenção.