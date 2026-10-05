05 de outubro de 2026
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MUDANÇA NO TRÂNSITO

Rua de Vinhedo terá sentido único por 90 dias; veja o trecho

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Intervenção começa nesta terça-feira (6) e deve durar 90 dias; trecho também terá proibição de estacionamento durante as obras.
Intervenção começa nesta terça-feira (6) e deve durar 90 dias; trecho também terá proibição de estacionamento durante as obras.

Motoristas que circulam pela Rua Augusto Bombonati, em Vinhedo, encontrarão mudanças no trânsito a partir desta terça-feira (6). Um trecho da via passará a operar temporariamente em sentido único por causa da realização de obras, com previsão de manutenção da alteração até 6 de janeiro de 2027.

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Durante os 90 dias de intervenção, a circulação será permitida somente no sentido da praça, no trecho entre a Rua Augusto Bombonati e a Rua Euclides da Cunha. O fluxo no sentido contrário ficará interditado enquanto os serviços estiverem em andamento.

Também será proibido estacionar no trecho afetado pelas obras. A restrição busca manter espaço suficiente para a passagem dos veículos e garantir condições de segurança para trabalhadores e pedestres durante a intervenção.

A mudança começa em 6 de outubro e está prevista para terminar em 6 de janeiro. Após a conclusão dos trabalhos, a circulação normal da Rua Augusto Bombonati será restabelecida.

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