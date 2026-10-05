Campinas vai antecipar a Operação Chuvas de Verão 2026/2027 diante da expectativa de um período marcado pela combinação de temporais, temperaturas elevadas e efeitos do El Niño. O plano, tradicionalmente colocado em prática em dezembro, poderá começar ainda em outubro ou novembro. A data será definida em conjunto com a Defesa Civil do Estado nos próximos dias.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A decisão foi anunciada nesta segunda-feira (5), durante audiência pública realizada pela Defesa Civil para apresentar o planejamento da próxima temporada e o balanço do último verão. Segundo o órgão, o calor extremo passa a ocupar papel central na estratégia deste ano, ao lado dos problemas tradicionalmente associados às chuvas, como alagamentos, quedas de árvores e ocorrências em áreas vulneráveis.

O diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, afirmou que existe preocupação com os próximos meses e destacou a necessidade de integração entre diferentes órgãos públicos. A operação deverá reunir monitoramento por radar e estações meteorológicas, acompanhamento regionalizado da chuva e das temperaturas e troca de informações com o Centro de Controle Operacional da Emdec sobre as condições das vias.