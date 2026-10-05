Campinas vai antecipar a Operação Chuvas de Verão 2026/2027 diante da expectativa de um período marcado pela combinação de temporais, temperaturas elevadas e efeitos do El Niño. O plano, tradicionalmente colocado em prática em dezembro, poderá começar ainda em outubro ou novembro. A data será definida em conjunto com a Defesa Civil do Estado nos próximos dias.
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A decisão foi anunciada nesta segunda-feira (5), durante audiência pública realizada pela Defesa Civil para apresentar o planejamento da próxima temporada e o balanço do último verão. Segundo o órgão, o calor extremo passa a ocupar papel central na estratégia deste ano, ao lado dos problemas tradicionalmente associados às chuvas, como alagamentos, quedas de árvores e ocorrências em áreas vulneráveis.
O diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, afirmou que existe preocupação com os próximos meses e destacou a necessidade de integração entre diferentes órgãos públicos. A operação deverá reunir monitoramento por radar e estações meteorológicas, acompanhamento regionalizado da chuva e das temperaturas e troca de informações com o Centro de Controle Operacional da Emdec sobre as condições das vias.
El Niño entra no planejamento
Durante a audiência, a meteorologista Ana Ávila, do Cepagri/Unicamp, apresentou as perspectivas para a primavera e o verão de 2026/2027. Segundo a pesquisadora, o El Niño deverá ser mais intenso neste ano, com reflexos sobre as temperaturas e a distribuição das chuvas.
De acordo com Ávila, o aquecimento das águas do oceano provocado pelo fenômeno altera a circulação atmosférica e pode favorecer episódios de chuva concentrada em períodos curtos, temperaturas mais altas e intervalos prolongados de estiagem. Esse cenário levou a Defesa Civil a considerar insuficiente esperar até dezembro para iniciar a mobilização especial.
A antecipação ocorre depois de Campinas enfrentar um setembro excepcionalmente úmido e começar outubro novamente sob instabilidade. O cenário recente reforçou a preocupação com eventos concentrados de chuva, enquanto a proximidade dos meses mais quentes adiciona o risco associado às ondas e aos picos de calor.
Último verão teve 1,6 mil ocorrências
O tamanho da operação também pode ser medido pelo balanço da temporada anterior. Entre dezembro de 2025 e março de 2026, a Defesa Civil atendeu 1.688 ocorrências relacionadas ao período de Chuvas de Verão e realizou 1.190 encaminhamentos para outros setores da administração municipal.
O calor já teve presença importante naquele período. Foram registrados 38 estados de atenção por altas temperaturas, nove estados de alerta e um de alerta máximo. Em relação às chuvas, Campinas permaneceu em estado de atenção durante 33 dias.
Na nova operação, os dados obtidos pelo radar meteorológico e pelas estações espalhadas pelo município também serão utilizados em decisões como o fechamento preventivo de parques municipais e áreas de lazer de escolas, além da mobilização de equipes diante de temporais. A Defesa Civil pretende ainda ampliar a capacidade de resposta aos efeitos das altas temperaturas sobre a saúde.
O Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil ainda receberá contribuições da população. A regulamentação da Operação Chuvas de Verão 2026/2027 deverá ser publicada nos próximos dias. Em situações como alagamentos, erosões e quedas de árvores, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199.