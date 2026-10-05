A região de Campinas terá sete representantes na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) na legislatura que começa em 2027. O grupo definido pelas urnas neste domingo (4) combina a permanência de cinco deputados com a chegada de dois novos nomes, Mariana Conti (PSOL), de Campinas, e Franco Sardelli (PL), de Americana.

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A maior votação entre os representantes regionais ficou com Rogério Nogueira (PSD), de Indaiatuba, que recebeu 137.335 votos. Logo atrás aparece Mariana Conti, com 126.344. Vereadora de Campinas, ela deixa a Câmara Municipal depois de ter sido a candidata ao Legislativo campineiro mais votada nas eleições de 2020 e 2024.

A lista prossegue com Barros Munhoz (PSD), de Itapira, com 116.413 votos, e Paulo Mansur (PL), de Campinas, que chegou a 107.073. Franco Sardelli, de Americana, conquistou uma das novidades da representação regional ao alcançar 98.375 votos pelo PL.