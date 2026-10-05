A região de Campinas terá sete representantes na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) na legislatura que começa em 2027. O grupo definido pelas urnas neste domingo (4) combina a permanência de cinco deputados com a chegada de dois novos nomes, Mariana Conti (PSOL), de Campinas, e Franco Sardelli (PL), de Americana.
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A maior votação entre os representantes regionais ficou com Rogério Nogueira (PSD), de Indaiatuba, que recebeu 137.335 votos. Logo atrás aparece Mariana Conti, com 126.344. Vereadora de Campinas, ela deixa a Câmara Municipal depois de ter sido a candidata ao Legislativo campineiro mais votada nas eleições de 2020 e 2024.
A lista prossegue com Barros Munhoz (PSD), de Itapira, com 116.413 votos, e Paulo Mansur (PL), de Campinas, que chegou a 107.073. Franco Sardelli, de Americana, conquistou uma das novidades da representação regional ao alcançar 98.375 votos pelo PL.
Cinco permanecem na Alesp
Além de Nogueira, Munhoz e Mansur, conseguiram permanecer na Assembleia Ana Perugini (PT), de Hortolândia, com 70.737 votos, e Gilmaci Santos (Republicanos), de Campinas, com 66.474. Assim, cinco dos sete integrantes da futura bancada regional já exerciam mandato.
A composição também reforça o peso de Campinas dentro do grupo. Três dos sete deputados eleitos têm atuação diretamente ligada à cidade: Mariana Conti, Paulo Mansur e Gilmaci Santos. Indaiatuba, Itapira, Americana e Hortolândia aparecem com um representante cada.
Os sete nomes eleitos ligados à região são:
- Rogério Nogueira (PSD) — 137.335 votos — Indaiatuba
- Mariana Conti (PSOL) — 126.344 votos — Campinas
- Barros Munhoz (PSD) — 116.413 votos — Itapira
- Paulo Mansur (PL) — 107.073 votos — Campinas
- Franco Sardelli (PL) — 98.375 votos — Americana
- Ana Perugini (PT) — 70.737 votos — Hortolândia
- Gilmaci Santos (Republicanos) — 66.474 votos — Campinas
A nova composição representa, porém, uma redução da presença regional na Alesp. Nas eleições de 2022, nove candidatos com atuação na região haviam conquistado cadeiras. Desta vez, serão sete, uma diminuição de dois representantes para a próxima legislatura.