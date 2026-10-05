A representação política ligada a Campinas na Câmara dos Deputados terá três nomes conhecidos e uma novidade a partir de 2027. As urnas deste domingo (4) reconduziram Paulo Freire (PL), Jonas Donizette (PSB) e Carlos Sampaio (PSD) ao Congresso e deram a Sargento Nantes (PP) seu primeiro mandato como deputado federal.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
O resultado mantém em quatro o número de deputados federais com atuação na região, mesma quantidade alcançada quatro anos atrás. A renovação, portanto, ficou restrita a uma das cadeiras. Sargento Nantes entra no grupo enquanto Freire, Donizette e Sampaio permanecem em Brasília por mais uma legislatura.
Nantes chega à Câmara com uma votação muito superior à dos demais nomes da região: 333.401 votos em todo o Estado. O resultado também o colocou como o candidato do PP com maior número de votos na disputa para deputado federal. Antes de buscar uma cadeira em Brasília, ele concorreu a vereador em Campinas em 2020 e passou a exercer mandato no Legislativo da capital paulista.
Veteranos garantem permanência
Entre os parlamentares que já estavam na Câmara, Paulo Freire recebeu 99.388 votos e assegurou novo mandato pelo PL. Jonas Donizette, ex-prefeito de Campinas, conquistou 97.335 votos pelo PSB, enquanto Carlos Sampaio obteve 91.902 votos pelo PSD.
Com isso, a bancada ligada a Campinas na próxima legislatura será formada por Sargento Nantes (PP), Paulo Freire (PL), Jonas Donizette (PSB) e Carlos Sampaio (PSD). Os números correspondem à votação total recebida pelos candidatos no Estado de São Paulo, e não apenas aos votos registrados no município.
A manutenção das quatro cadeiras federais contrasta com o desempenho regional na Assembleia Legislativa de São Paulo. Na Alesp, o número de representantes ligados à região caiu de nove, eleitos em 2022, para sete neste ano.