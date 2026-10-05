A representação política ligada a Campinas na Câmara dos Deputados terá três nomes conhecidos e uma novidade a partir de 2027. As urnas deste domingo (4) reconduziram Paulo Freire (PL), Jonas Donizette (PSB) e Carlos Sampaio (PSD) ao Congresso e deram a Sargento Nantes (PP) seu primeiro mandato como deputado federal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O resultado mantém em quatro o número de deputados federais com atuação na região, mesma quantidade alcançada quatro anos atrás. A renovação, portanto, ficou restrita a uma das cadeiras. Sargento Nantes entra no grupo enquanto Freire, Donizette e Sampaio permanecem em Brasília por mais uma legislatura.

Nantes chega à Câmara com uma votação muito superior à dos demais nomes da região: 333.401 votos em todo o Estado. O resultado também o colocou como o candidato do PP com maior número de votos na disputa para deputado federal. Antes de buscar uma cadeira em Brasília, ele concorreu a vereador em Campinas em 2020 e passou a exercer mandato no Legislativo da capital paulista.