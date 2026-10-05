Campinas começa uma nova semana ainda sob influência do tempo úmido e instável que vem predominando neste início de outubro. A segunda-feira (5) terá possibilidade de períodos de sol, principalmente pela manhã, mas as condições devem mudar com o avanço do dia.

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Os termômetros ficam entre 20°C e 27°C. Com a elevação da temperatura combinada à grande quantidade de umidade disponível na atmosfera, a sensação poderá ser de abafamento em alguns períodos.

A principal atenção fica novamente para a chuva. As pancadas devem ganhar intensidade principalmente entre o meio e o fim da tarde, avançando também pela noite, mantendo a possibilidade de instabilidades em Campinas.