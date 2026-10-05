A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) determinou a soltura do ex-prefeito de Paulínia Edson Moura, que governou o município por três mandatos. A decisão, unânime, corrige o que a defesa classificou como prisão ilegal e atende a parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR), que apontou constrangimento ilegal no rigor excessivo das penas.
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A previsão é que Moura esteja em casa, com a família, até quarta-feira (7). O julgamento teve voto condutor do relator, ministro Luiz Fux, acompanhado pelos ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Kássio Nunes e André Mendonça.
Com a decisão, o STF garantiu a Moura o direito ao regime aberto e determinou que a Justiça avalie a substituição da pena por medidas alternativas. A defesa sustentava, desde o início, que a manutenção da prisão contrariava acordos de parcelamento de débitos tributários firmados com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Segundo a Corte, houve uma distorção grave no processo: após a anulação de parte das acusações por prescrição, as penas restantes foram reduzidas para menos de quatro anos, mas o regime prisional mais severo havia sido mantido sem justificativa adequada.
O entendimento unânime foi de que a pena menor exigia a mudança para o regime aberto. Os ministros estenderam os benefícios a Edson Moura e Edson Moura Júnior, que também já governou Paulínia.
Em nota, Edson Moura Júnior comemorou a decisão: “Agora, meu pai vai voltar para a casa dele, para ficar com a família. Durante todo esse tempo, estivemos em oração, pedindo a Deus que a verdade fosse estabelecida. Vamos seguir nos defendendo e lutando para combater as injustiças que fizeram com meu pai e comigo.”