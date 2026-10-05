05 de outubro de 2026
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REGIÃO

Colisão entre dois carros deixa um morto na SP-191, em Conchal

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Artesp
Colisão entre dois carros deixou uma pessoa morta na noite de domingo, em trecho da SP-191, em Conchal.
Colisão entre dois carros deixou uma pessoa morta na noite de domingo, em trecho da SP-191, em Conchal.

Um acidente envolvendo dois automóveis foi registrado na noite de domingo (4), no km 14 da Rodovia SP-191, no município de Conchal. A colisão deixou uma vítima fatal. A identidade do motorista não foi divulgada.

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De acordo com informações apuradas no local pela PMR (Polícia Militar Rodoviária), um Corsa seguia no sentido leste quando, por motivos ainda desconhecidos, colidiu com um Monza, que trafegava no sentido oposto.

Após o impacto, o Corsa parou no acostamento oeste da via, enquanto o Monza ficou no acostamento leste.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros chegaram ao local, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

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