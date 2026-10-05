Um acidente envolvendo dois automóveis foi registrado na noite de domingo (4), no km 14 da Rodovia SP-191, no município de Conchal. A colisão deixou uma vítima fatal. A identidade do motorista não foi divulgada.

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De acordo com informações apuradas no local pela PMR (Polícia Militar Rodoviária), um Corsa seguia no sentido leste quando, por motivos ainda desconhecidos, colidiu com um Monza, que trafegava no sentido oposto.

Após o impacto, o Corsa parou no acostamento oeste da via, enquanto o Monza ficou no acostamento leste.