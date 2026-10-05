A Câmara Municipal de Campinas terá uma mudança em sua composição nos próximos meses. Com a eleição da vereadora Mariana Conti (PSOL) para o cargo de deputada estadual, o primeiro suplente do partido, Paulo Bufalo, voltará a ocupar uma cadeira no Legislativo campineiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Mariana Conti foi eleita no domingo (4) com 126.344 votos no estado de São Paulo, segundo dados da Justiça Eleitoral. Em Campinas, a parlamentar recebeu 44.372 votos. Ela assumirá o mandato na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) a partir de 1º de fevereiro de 2027.

Com a saída de Mariana, Paulo Bufalo, que já foi vereador em mandatos anteriores, deve assumir a vaga deixada por ela na Câmara Municipal. A posse deve ocorrer após a confirmação oficial da eleição e o afastamento da titular para o novo cargo.

Trajetória nas urnas