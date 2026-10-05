A Câmara Municipal de Campinas terá uma mudança em sua composição nos próximos meses. Com a eleição da vereadora Mariana Conti (PSOL) para o cargo de deputada estadual, o primeiro suplente do partido, Paulo Bufalo, voltará a ocupar uma cadeira no Legislativo campineiro.
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Mariana Conti foi eleita no domingo (4) com 126.344 votos no estado de São Paulo, segundo dados da Justiça Eleitoral. Em Campinas, a parlamentar recebeu 44.372 votos. Ela assumirá o mandato na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) a partir de 1º de fevereiro de 2027.
Com a saída de Mariana, Paulo Bufalo, que já foi vereador em mandatos anteriores, deve assumir a vaga deixada por ela na Câmara Municipal. A posse deve ocorrer após a confirmação oficial da eleição e o afastamento da titular para o novo cargo.
Trajetória nas urnas
Mariana Conti consolidou-se como uma das principais lideranças políticas de Campinas. Nas eleições municipais de 2024, foi a vereadora mais votada da cidade, com 14.356 votos, garantindo assento na Legislatura 2025-2028. O feito já havia sido alcançado por ela em 2020, quando recebeu 10.886 votos e também liderou a votação entre os eleitos.
A trajetória de Mariana na Câmara começou em 2016, quando foi eleita pela primeira vez com 6.956 votos. Naquele pleito, tornou-se a única mulher eleita para a Legislatura 2017-2020 e, até então, a mulher mais votada da história de Campinas.