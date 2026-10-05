Quatro linhas de ônibus que passam pelo Terminal Central, em Campinas, terão o ponto de embarque e desembarque alterado a partir desta segunda-feira (5). As linhas 136, 153, 171 e 249 passam a atender os passageiros na baia externa, localizada em frente ao terminal, na alça do Viaduto Miguel Vicente Cury.
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A medida foi definida pela Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) por causa das obras de construção dos novos banheiros do terminal. As mudanças são temporárias e devem durar até janeiro de 2027.
Veja as linhas e sentidos afetados:
· 136 (Terminal Vida Nova / Terminal Central)
· 153 (Terminal Vila União)
· 171 (Campinas Shopping / Shopping Dom Pedro) – apenas no sentido Shopping Dom Pedro
· 249 (Jardim Flamboyant / Parque dos Eucaliptos) – apenas no sentido Parque dos Eucaliptos
Juntas, as quatro linhas registraram cerca de 13,7 mil passagens por dia útil em agosto: 1,1 mil na 136, 1,3 mil na 153, 1,6 mil na 171 e 9,6 mil na 249.
No fim de setembro, outras quatro linhas também mudaram o atendimento às plataformas do Terminal Central: 115 (Adhemar de Barros), 163 (Jardim Campos Elíseos), 164 (Parque Tropical) e 231 (Satélite Íris I). Agentes de mobilidade urbana da Emdec estão no local orientando os passageiros sobre os novos pontos de embarque e desembarque.
Obras devem durar 120 dias
As obras no Terminal Central começaram em 28 de setembro. As estruturas antigas serão demolidas para dar lugar a novos sanitários masculino e feminino, além de um Espaço Família (fraldário) e banheiros acessíveis. A nova construção terá 170 m² e inclui revisão estrutural, elétrica e hidrossanitária.
Enquanto as obras acontecem, banheiros provisórios estão disponíveis aos usuários após a plataforma “G”, ao lado do posto de atendimento da Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Campinas (Transurc).