Quatro linhas de ônibus que passam pelo Terminal Central, em Campinas, terão o ponto de embarque e desembarque alterado a partir desta segunda-feira (5). As linhas 136, 153, 171 e 249 passam a atender os passageiros na baia externa, localizada em frente ao terminal, na alça do Viaduto Miguel Vicente Cury.

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A medida foi definida pela Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) por causa das obras de construção dos novos banheiros do terminal. As mudanças são temporárias e devem durar até janeiro de 2027.

Veja as linhas e sentidos afetados: