05 de outubro de 2026
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ELEIÇÕES 2026

Campinas: Lula perdeu 18 mil votos e Flávio ganhou 9 mil

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Flávio Bolsonaro ampliou a vantagem da direita sobre Lula em Campinas na comparação com o primeiro turno de 2022.
Flávio Bolsonaro ampliou a vantagem da direita sobre Lula em Campinas na comparação com o primeiro turno de 2022.

As duas últimas eleições presidenciais revelam um cenário político em transformação em Campinas, com mudanças significativas tanto nos percentuais quanto nos nomes que ocupam a disputa. Flávio Bolsonaro recebeu 9.049 votos a mais do que Jair Bolsonaro em 2022. Já Lula perdeu 18.001 votos em relação ao pleito anterior.

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Em 2022, Jair Bolsonaro liderou a disputa com 49,07% dos votos, contra 39,78% de Lula. A diferença entre os dois foi de 60.711 votos, o equivalente a 9,29 pontos percentuais.

Em 2026, Flávio Bolsonaro recebeu 52,07% dos votos, superando Lula, que registrou 38,21%. A diferença entre os dois chegou a 87.761 votos, ou 13,86 pontos percentuais.

A vantagem do candidato da direita sobre Lula aumentou de 9,29 para 13,86 pontos percentuais, um crescimento de 4,57 pontos. Em números absolutos, a diferença entre os dois primeiros colocados cresceu em 27.050 votos na comparação entre os dois pleitos.

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