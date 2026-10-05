As duas últimas eleições presidenciais revelam um cenário político em transformação em Campinas, com mudanças significativas tanto nos percentuais quanto nos nomes que ocupam a disputa. Flávio Bolsonaro recebeu 9.049 votos a mais do que Jair Bolsonaro em 2022. Já Lula perdeu 18.001 votos em relação ao pleito anterior.

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Em 2022, Jair Bolsonaro liderou a disputa com 49,07% dos votos, contra 39,78% de Lula. A diferença entre os dois foi de 60.711 votos, o equivalente a 9,29 pontos percentuais.

Em 2026, Flávio Bolsonaro recebeu 52,07% dos votos, superando Lula, que registrou 38,21%. A diferença entre os dois chegou a 87.761 votos, ou 13,86 pontos percentuais.