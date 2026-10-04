Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi o candidato ao Governo de São Paulo mais votado em Campinas neste domingo (4). Ele recebeu 367.121 votos na cidade, o equivalente a 61,94% dos votos válidos, e abriu ampla vantagem sobre Fernando Haddad (PT), segundo os números da apuração apresentados pela Justiça Eleitoral.

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Haddad terminou a disputa municipal na segunda posição, com 219.874 votos, ou 37,10%. A diferença entre os dois candidatos em Campinas chegou a 147.247 votos. Juntos, Tarcísio e Haddad concentraram 99,04% dos votos válidos para governador na cidade.

A distância para os demais concorrentes foi grande. Vivian Mendes (UP) recebeu 2.522 votos (0,43%), seguida por Vera Lúcia (PSTU), com 1.950 (0,33%), e Carlos Machado (PCB), com 1.238 votos (0,21%).