A Polícia Civil apreendeu 15,6 quilos de santinhos e R$ 5,6 mil em dinheiro após uma denúncia de propaganda eleitoral irregular em Mogi Guaçu, neste domingo (4), dia do primeiro turno das eleições de 2026. Os nomes dos candidatos ligados aos materiais não foram divulgados.

Guardas municipais que faziam a escolta de urnas relataram ter visto suspeitos jogando santinhos em frente a locais de votação durante a madrugada. Após o relato, outras equipes da Guarda Municipal realizaram buscas e localizaram o veículo em que estavam os investigados.

Dentro do carro, foram encontrados folhetos de campanha que, segundo os agentes, eram iguais aos materiais espalhados nos pontos indicados. Durante a abordagem, os guardas também localizaram R$ 5,6 mil em espécie com o motorista, que afirmou que o dinheiro era relacionado à campanha e seria usado para pagar pessoas que trabalhavam na divulgação.