Um candidato a deputado federal foi detido na madrugada deste domingo (4) após ser flagrado espalhando santinhos eleitorais próximo a um local de votação em Americana. Luiz Antônio Escobar Martins, do partido Avante, foi abordado por volta das 4h15, na Rua Santo Onofre, no Bairro São Manuel.

Segundo a Guarda Municipal de Americana, os agentes viram o candidato parar o carro próximo a uma esquina, descer do veículo e espalhar panfletos no chão. Cerca de 70 mil santinhos de campanha foram encontrados no automóvel.

Ainda de acordo com a corporação, Escobar informou que havia retornado de Hortolândia, onde já havia distribuído o material, e que pretendia repetir a prática em pontos próximos aos locais de votação na cidade.