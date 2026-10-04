Um candidato a deputado federal foi detido na madrugada deste domingo (4) após ser flagrado espalhando santinhos eleitorais próximo a um local de votação em Americana. Luiz Antônio Escobar Martins, do partido Avante, foi abordado por volta das 4h15, na Rua Santo Onofre, no Bairro São Manuel.
Segundo a Guarda Municipal de Americana, os agentes viram o candidato parar o carro próximo a uma esquina, descer do veículo e espalhar panfletos no chão. Cerca de 70 mil santinhos de campanha foram encontrados no automóvel.
Ainda de acordo com a corporação, Escobar informou que havia retornado de Hortolândia, onde já havia distribuído o material, e que pretendia repetir a prática em pontos próximos aos locais de votação na cidade.
O candidato foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária de Americana. A autoridade policial determinou o registro de um termo circunstanciado com base na legislação eleitoral. Após prestar esclarecimentos, ele foi liberado. Os panfletos foram apreendidos.
Pronunciamento
Horas depois da abordagem, Escobar se manifestou em suas redes sociais. Ele afirmou que não sabia que a prática era proibida e minimizou a quantidade de material distribuído.
"Gente, fui tão inocente que fui cuidar dos gatos e aproveitei e joguei um pouquinho de santinhos no chão que não dava nem 100. O pior que eu fiz isso na frente da viatura da guarda. Eu não sabia que não podia jogar. Más tá tudo bem. Só assinei um termo e fui liberado. Continuem votando pelos animais e pelos protetores. Vão na minha página e vejam meu número. Bora pra cima!", escreveu.