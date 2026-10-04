Estar entre os candidatos mais votados não significa necessariamente conquistar uma cadeira de deputado. Neste domingo (4), enquanto presidente, governador e senador são escolhidos pelo sistema majoritário, as eleições para deputados federais e estaduais seguem o sistema proporcional, no qual entram na conta tanto os votos recebidos individualmente pelo candidato quanto a votação total de seu partido ou federação.

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É por causa desse sistema que um candidato com votação menor pode ser eleito enquanto outro, mesmo tendo recebido mais votos individualmente, fica de fora. O objetivo é distribuir as cadeiras de acordo com a votação alcançada pelas diferentes forças partidárias e, depois, definir quais candidatos ocuparão as vagas conquistadas por cada legenda ou federação.

O cálculo envolve quociente eleitoral, quociente partidário e distribuição das chamadas “sobras”. Para as eleições de 2026, as regras também incorporam decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que ampliou a participação de partidos e candidatos na última etapa da divisão das cadeiras remanescentes.