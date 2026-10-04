Uma fuga de motocicleta terminou com dois homens presos e um revólver apreendido no Jardim das Bandeiras, em Campinas. Segundo a Polícia Militar, a dupla trafegava em alta velocidade e tentou escapar de uma abordagem até sofrer uma queda na Avenida Anton Von Zuben.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Policiais do 47º BPM/I realizavam o acompanhamento de outra motocicleta quando cruzaram com os dois homens, que seguiam no sentido contrário ao da viatura. A equipe decidiu abordá-los, mas, de acordo com a corporação, o motociclista não respeitou a ordem de parada e iniciou uma fuga por diferentes ruas do bairro.

O acompanhamento terminou na Avenida Anton Von Zuben, onde o condutor perdeu o controle da moto e caiu. Os dois ocupantes foram abordados e, durante a revista, os policiais encontraram com o passageiro um revólver calibre .32 com a numeração suprimida e uma munição.