04 de outubro de 2026
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FURTO DE VEÍCULO

Caminhonete furtada em Limeira é encontrada em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/47º BPM/I
Veículo havia sido levado pouco antes em Limeira e apareceu estacionado diante de uma casa no Parque Santa Bárbara; homem foi preso.
Veículo havia sido levado pouco antes em Limeira e apareceu estacionado diante de uma casa no Parque Santa Bárbara; homem foi preso.

Uma caminhonete furtada pouco antes em Limeira foi recuperada pela Polícia Militar em Campinas, no Parque Santa Bárbara. O veículo estava estacionado em frente a uma residência e chamou a atenção da moradora, que afirmou desconhecer sua procedência.

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Policiais do 47º BPM/I foram acionados para verificar a situação e, durante a consulta dos dados da caminhonete, confirmaram a existência de uma queixa de furto. Enquanto a equipe ainda averiguava o caso, uma mulher saiu do imóvel e relatou que o filho estava agressivo e a impedia de deixar a residência.

Segundo a PM, os agentes entraram no local e fizeram a contenção do homem. Durante a ocorrência, ele teria confessado aos policiais que furtou a caminhonete em Limeira e dirigiu o veículo até Campinas.

O homem foi preso e encaminhado à Polícia Civil, onde permaneceu à disposição da Justiça. A PM não informou como ocorreu o furto em Limeira nem por que o veículo foi levado até o endereço no Parque Santa Bárbara.

A caminhonete foi recuperada e devolvida ao proprietário.

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