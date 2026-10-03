03 de outubro de 2026
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TENTATIVA DE FURTO

PM cerca condomínio e barra tentativa de furto em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Polícia cercou obra de condomínio após chamado e deteve um dos suspeitos durante fuga; outros dois foram localizados posteriormente.
Polícia cercou obra de condomínio após chamado e deteve um dos suspeitos durante fuga; outros dois foram localizados posteriormente.

Três jovens foram apreendidos pela Polícia Militar após uma tentativa de furto em uma obra de condomínio em Campinas. A ocorrência foi registrada na Rua João Teodoro de Campos e mobilizou equipes do 47º BPM/I.

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Segundo a PM, os policiais foram acionados enquanto o crime estaria em andamento e fizeram um cerco no entorno da construção. Um dos jovens foi detido quando tentava deixar o local.

A partir das informações levantadas durante a ocorrência, os policiais identificaram outros dois suspeitos de participação. As equipes foram até as residências deles e realizaram as apreensões.

Os três foram encaminhados à Polícia Civil por ato infracional análogo à tentativa de furto e, posteriormente, entregues aos responsáveis.

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