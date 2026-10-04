Quase um em cada cinco eleitores de Campinas vai às eleições de 2026 sem biometria cadastrada na Justiça Eleitoral. Dos 870.672 eleitores aptos a votar no município, 165.483 aparecem sem o registro biométrico, o equivalente a 19,01% do eleitorado. Outros 705.189, ou 80,99%, já possuem a identificação cadastrada.

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A ausência da biometria, no entanto, não impede o eleitor de votar. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), quem estiver com a situação eleitoral regular poderá comparecer normalmente à seção no primeiro turno, neste domingo (4), e apresentar um documento oficial com foto para comprovar a identidade.

A biometria será utilizada em todas as seções eleitorais do país nas eleições deste ano. Quem possui o cadastro será identificado por meio da impressão digital antes da liberação da urna. O sistema é utilizado pela Justiça Eleitoral desde 2008 como ferramenta adicional de identificação e segurança do processo eleitoral.