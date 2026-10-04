Mais de 131 mil eleitores de Campinas poderão decidir se comparecem ou não às urnas nas eleições de 2026. O grupo reúne 131.040 pessoas e representa pouco mais de 15% dos 870.672 eleitores aptos a votar no município. Outros 739.632 campineiros estão enquadrados na obrigatoriedade do voto.

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A regra está prevista na Constituição Federal. O voto é obrigatório para pessoas alfabetizadas entre 18 e 70 anos. Já para quem tem 16 ou 17 anos, para pessoas analfabetas e para aqueles com mais de 70 anos, o alistamento e o voto são facultativos. Esses eleitores podem participar normalmente da eleição, mas não ficam sujeitos às consequências previstas para quem tem voto obrigatório e deixa de comparecer sem justificar.

O contingente facultativo é expressivo: aproximadamente um em cada sete eleitores da cidade poderá escolher se participa ou não do primeiro turno, marcado para domingo, 4 de outubro.