Campinas chega às Eleições 2026 com 870.672 eleitores aptos a votar, uma redução de 8.043 pessoas em comparação com a última eleição geral, realizada em 2022. A queda de aproximadamente 0,9% interrompe uma sequência de crescimento do eleitorado registrada no município desde pelo menos 2010. Apesar da redução, Campinas continua como maior colégio eleitoral do interior paulista e terceiro maior de todo o Estado de São Paulo.
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Há quatro anos, quando os brasileiros escolheram presidente, governador, senador e deputados estaduais e federais, Campinas tinha 878.715 eleitores. O número já havia aumentado em relação a 2018, quando eram 849.127 pessoas aptas a votar. Entre aqueles dois pleitos, portanto, a cidade ganhou 29.588 eleitores, avanço próximo de 3,5%. Agora, parte desse crescimento foi revertida.
A redução fica ainda mais evidente quando a comparação é feita com a eleição municipal mais recente. Em 2024, Campinas chegou a 884.726 eleitores. Em dois anos, o cadastro encolheu em 14.054 pessoas, queda de aproximadamente 1,6%.
Crescimento foi interrompido
A série histórica das eleições gerais mostra uma trajetória predominantemente ascendente. Campinas tinha 761.696 eleitores em 2010, passou para 807.537 em 2014, chegou a 849.127 em 2018 e alcançou 878.715 em 2022. Em 2026, o total recuou para 870.672.
Mesmo com a redução recente, o número de pessoas aptas a votar na cidade ainda é 108.976 maior do que há 16 anos, crescimento de aproximadamente 14,3% desde 2010.
Segundo informação do Cartório Eleitoral de Campinas, uma das possíveis explicações para a redução é o cancelamento de inscrições de eleitores que deixaram de comparecer às urnas em três turnos consecutivos sem apresentar justificativa. A Justiça Eleitoral realiza periodicamente procedimentos de regularização e cancelamento previstos na legislação eleitoral.
A queda não ocorreu somente em Campinas. Levantamento com dados do TSE mostrou que, em um recorte de 31 municípios da região, 20 tiveram redução no número de eleitores entre 2022 e 2026. O total regional passou de 2.557.702 para 2.536.876 pessoas aptas a votar, retração de 0,81%. Campinas apresentou a maior redução em números absolutos nesse grupo, com 8.043 eleitores a menos.
Terceiro maior eleitorado paulista
A perda de eleitores não altera a posição de Campinas entre os maiores colégios eleitorais de São Paulo. O município ocupa a terceira colocação no estado, atrás apenas da capital, que tem 9.135.407 eleitores, e de Guarulhos, com 948.410.
Campinas segue à frente de cidades como São Bernardo do Campo, com 626.746 eleitores; Osasco, com 583.505; Santo André, com 573.162; São José dos Campos, com 539.147; e Sorocaba, com 529.973. Entre os municípios do interior paulista, nenhum possui eleitorado maior.
O peso de Campinas também pode ser medido dentro do estado. São Paulo possui 34.104.226 eleitores aptos a votar em 2026, o equivalente a 21,48% de todo o eleitorado brasileiro. Sozinha, Campinas representa aproximadamente 2,6% dos votantes paulistas.
Eleitorado jovem também encolheu
Dentro da redução geral, chama atenção o comportamento do eleitorado mais jovem. Campinas tinha 8.307 eleitores de 16 e 17 anos em 2022. Em 2026, são apenas 3.474 — queda de 4.833 adolescentes, ou aproximadamente 58% em quatro anos.
O grupo representa uma parcela pequena dos mais de 870 mil eleitores campineiros, mas a redução ajuda a compor o novo perfil do cadastro eleitoral. Atualmente, a faixa etária mais numerosa da cidade é a de 40 a 44 anos, com 86.876 eleitores.
Apesar do encolhimento recente, Campinas chega ao primeiro turno de 2026 mantendo um peso eleitoral expressivo: são mais de 870 mil pessoas habilitadas a escolher presidente da República, governador, senador, deputados federais e deputados estaduais, formando o maior contingente de votantes de qualquer município do interior de São Paulo.