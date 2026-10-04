Campinas chega às Eleições 2026 com 870.672 eleitores aptos a votar, uma redução de 8.043 pessoas em comparação com a última eleição geral, realizada em 2022. A queda de aproximadamente 0,9% interrompe uma sequência de crescimento do eleitorado registrada no município desde pelo menos 2010. Apesar da redução, Campinas continua como maior colégio eleitoral do interior paulista e terceiro maior de todo o Estado de São Paulo.

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Há quatro anos, quando os brasileiros escolheram presidente, governador, senador e deputados estaduais e federais, Campinas tinha 878.715 eleitores. O número já havia aumentado em relação a 2018, quando eram 849.127 pessoas aptas a votar. Entre aqueles dois pleitos, portanto, a cidade ganhou 29.588 eleitores, avanço próximo de 3,5%. Agora, parte desse crescimento foi revertida.

A redução fica ainda mais evidente quando a comparação é feita com a eleição municipal mais recente. Em 2024, Campinas chegou a 884.726 eleitores. Em dois anos, o cadastro encolheu em 14.054 pessoas, queda de aproximadamente 1,6%.