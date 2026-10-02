Uma abordagem durante patrulhamento terminou com a prisão de um homem procurado pela Justiça no bairro Padre Josimo, em Campinas. A ocorrência foi registrada na manhã de quinta-feira (1º), depois que policiais do 47º BPM/I encontraram o homem manuseando um veículo estacionado na Rua Amaro Crispim da Silva.
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Segundo a Polícia Militar, a situação chamou a atenção da equipe, que decidiu realizar a abordagem. Nenhum objeto ilícito foi encontrado durante a busca pessoal, mas a consulta aos sistemas policiais apontou a existência de um mandado de prisão em aberto.
A ordem judicial, de acordo com a corporação, é decorrente de sentença condenatória já transitada em julgado, quando não há mais possibilidade de recursos naquele processo. A PM não informou, porém, qual crime motivou a condenação nem o tempo da pena determinada pela Justiça.
Durante a consulta aos registros policiais, a equipe também encontrou três ocorrências anteriores relacionadas ao crime de tráfico de drogas. A existência desses registros, no entanto, não significa que o atual mandado de prisão esteja relacionado a esses casos.
A PM informou ainda ter consultado a situação eleitoral do homem e constatado que o título estava suspenso. A situação eleitoral não foi o motivo da prisão, que ocorreu exclusivamente em razão do mandado judicial em aberto.
O homem foi encaminhado à 2ª Delegacia Seccional de Campinas, onde o mandado foi apresentado à autoridade policial. Ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.