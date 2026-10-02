Uma abordagem durante patrulhamento terminou com a prisão de um homem procurado pela Justiça no bairro Padre Josimo, em Campinas. A ocorrência foi registrada na manhã de quinta-feira (1º), depois que policiais do 47º BPM/I encontraram o homem manuseando um veículo estacionado na Rua Amaro Crispim da Silva.

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Segundo a Polícia Militar, a situação chamou a atenção da equipe, que decidiu realizar a abordagem. Nenhum objeto ilícito foi encontrado durante a busca pessoal, mas a consulta aos sistemas policiais apontou a existência de um mandado de prisão em aberto.

A ordem judicial, de acordo com a corporação, é decorrente de sentença condenatória já transitada em julgado, quando não há mais possibilidade de recursos naquele processo. A PM não informou, porém, qual crime motivou a condenação nem o tempo da pena determinada pela Justiça.