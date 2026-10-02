Uma Honda CB 500X furtada em Salto foi recuperada pela Polícia Militar em Campinas. A motocicleta estava em uma residência no bairro Santa Rosa e foi localizada por policiais do 47º BPM/I após uma denúncia. Um homem foi preso.

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Durante a averiguação, os policiais consultaram o emplacamento e perceberam que os dados da placa não correspondiam ao modelo da motocicleta. A equipe então conferiu os demais sinais identificadores do veículo e constatou que se tratava da Honda CB 500X registrada como furtada.

A PM não informou quando ocorreu o furto em Salto nem há quanto tempo a motocicleta estava no imóvel em Campinas. Também não foram divulgados detalhes sobre a denúncia que levou os policiais ao endereço.