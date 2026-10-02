Campinas vai oferecer 2.112 mamografias durante o Outubro Rosa, além de mutirões de Papanicolau, vacinação, testes para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), avaliação das mamas e oferta de métodos contraceptivos. A programação começou nesta quinta-feira (1º) e terá atividades espalhadas pela cidade até o fim do mês.
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Os exames serão realizados por uma rede de dez serviços públicos, hospitais e instituições parceiras. O maior número de mamografias será disponibilizado pelo Hospital Samaritano, com 600, seguido pelo Hospital e Maternidade Santa Tereza, com 500, RCC Diagnóstico por Imagem, com 250, e Unimed, com 200. Também participam Caism, CDE, Craim, Diagmed, Vera Cruz Hospital e Voluta Medical.
O agendamento das mamografias já pode ser feito pelo Disque Saúde, no telefone 160. Podem solicitar o exame mulheres residentes em Campinas, entre 40 e 74 anos, que não apresentem sinais ou sintomas sugestivos de câncer de mama. Para mulheres de 40 a 49 anos, a previsão indicada na campanha é de realização anual; dos 50 aos 74 anos, a cada dois anos.
Mutirões chegam aos centros de saúde
A programação vai além da mamografia. Centros de Saúde de diferentes regiões terão mutirões de Papanicolau, inserção de DIU e Implanon, testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites, vacinação e atividades sobre menopausa, climatério e saúde mental. Também estão previstas práticas integrativas e ações de atividade física e bem-estar.
Entre as primeiras ações, neste sábado (3), o CS Boa Esperança terá vacinação, consultas para crianças e coleta de Papanicolau, das 8h às 15h. O CS DIC III também funcionará no sábado com coleta de citologia, solicitação de mamografia, vacinação, testes rápidos, inserção de DIU e Implanon e outras atividades. No CS Fernanda haverá exames, vacinação, contraceptivos e palestras, enquanto Barão Geraldo recebe uma Caminhada Rosa a partir das 8h
Outro mutirão está marcado para 17 de outubro no CS Vista Alegre, com previsão de 150 inserções de Implanon, além de testes para ISTs. Unidades como Campo Belo, Integração, 31 de Março, Joaquim Egídio e Orosimbo Maia também concentrarão ações nesse dia.
Caminhada no Taquaral
Uma das principais mobilizações será a Caminhada do Outubro Rosa, marcada para 18 de outubro, das 8h às 13h, no Kartódromo da Lagoa do Taquaral. O evento será aberto ao público e terá estandes e serviços relacionados à saúde e ao bem-estar.
No mesmo local haverá apresentação da versão feminina da Bateria Campineira, aula de yoga hormonal e ações de orientação sobre contracepção, câncer de mama, aferição de pressão, glicemia e outras atividades promovidas por instituições parceiras.
A campanha será encerrada em 31 de outubro, na Praça da Juventude, no DIC V, com a Caminhada pela Vida, das 8h às 13h. O evento terá zumba, capoeira, balé, feira de mulheres empreendedoras, música e serviços de orientação.
A programação do Outubro Rosa reúne cerca de 60 entidades e instituições parceiras e também aborda temas que vão além do câncer de mama, incluindo saúde sexual e reprodutiva, autocuidado, saúde mental e enfrentamento à violência contra a mulher.