Campinas vai oferecer 2.112 mamografias durante o Outubro Rosa, além de mutirões de Papanicolau, vacinação, testes para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), avaliação das mamas e oferta de métodos contraceptivos. A programação começou nesta quinta-feira (1º) e terá atividades espalhadas pela cidade até o fim do mês.

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Os exames serão realizados por uma rede de dez serviços públicos, hospitais e instituições parceiras. O maior número de mamografias será disponibilizado pelo Hospital Samaritano, com 600, seguido pelo Hospital e Maternidade Santa Tereza, com 500, RCC Diagnóstico por Imagem, com 250, e Unimed, com 200. Também participam Caism, CDE, Craim, Diagmed, Vera Cruz Hospital e Voluta Medical.

O agendamento das mamografias já pode ser feito pelo Disque Saúde, no telefone 160. Podem solicitar o exame mulheres residentes em Campinas, entre 40 e 74 anos, que não apresentem sinais ou sintomas sugestivos de câncer de mama. Para mulheres de 40 a 49 anos, a previsão indicada na campanha é de realização anual; dos 50 aos 74 anos, a cada dois anos.