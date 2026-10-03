Depois de um setembro marcado por chuva muito acima da média, Campinas começa a preparar a estratégia para enfrentar o próximo período de temporais. A Defesa Civil apresenta na segunda-feira (5) o Plano de Contingência da Operação Chuvas de Verão 2026/2027, que neste ciclo também prevê ações relacionadas aos possíveis efeitos do El Niño.

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A audiência pública começa às 9h, no Salão Vermelho do Paço Municipal, e será aberta pela meteorologista Ana Ávila, pesquisadora do Cepagri/Unicamp. Ela fará uma apresentação sobre os impactos do El Niño. O encontro é aberto à população e também servirá para receber sugestões que poderão ser incorporadas ao planejamento municipal.

A discussão ocorre logo depois de Campinas atravessar um período atípico de precipitações. Somente nos primeiros 15 dias de setembro, o Cepagri registrou 287,8 milímetros de chuva, volume mais de quatro vezes superior à média histórica de 62 milímetros para todo o mês. A sequência de temporais provocou ocorrências pela cidade e chegou a levar ao fechamento preventivo de parques públicos.