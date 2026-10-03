Depois de um setembro marcado por chuva muito acima da média, Campinas começa a preparar a estratégia para enfrentar o próximo período de temporais. A Defesa Civil apresenta na segunda-feira (5) o Plano de Contingência da Operação Chuvas de Verão 2026/2027, que neste ciclo também prevê ações relacionadas aos possíveis efeitos do El Niño.
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A audiência pública começa às 9h, no Salão Vermelho do Paço Municipal, e será aberta pela meteorologista Ana Ávila, pesquisadora do Cepagri/Unicamp. Ela fará uma apresentação sobre os impactos do El Niño. O encontro é aberto à população e também servirá para receber sugestões que poderão ser incorporadas ao planejamento municipal.
A discussão ocorre logo depois de Campinas atravessar um período atípico de precipitações. Somente nos primeiros 15 dias de setembro, o Cepagri registrou 287,8 milímetros de chuva, volume mais de quatro vezes superior à média histórica de 62 milímetros para todo o mês. A sequência de temporais provocou ocorrências pela cidade e chegou a levar ao fechamento preventivo de parques públicos.
Plano vai definir resposta aos temporais
A Operação Chuvas de Verão funciona entre o início de dezembro e o final de março e articula diferentes órgãos municipais para responder a situações como alagamentos, quedas de árvores, erosões e outros danos provocados por temporais.
Entre as medidas previstas estão o acompanhamento do volume de chuva e das previsões meteorológicas, emissão de alertas à população, inspeções em áreas consideradas vulneráveis e mobilização antecipada das equipes municipais. A estratégia é coordenada pela Defesa Civil por meio do Comitê Municipal de Gestão de Risco e Desastres.
Durante a audiência também será apresentado o balanço da Operação Chuvas de Verão 2025/2026, acompanhado da prestação de contas anual da Defesa Civil. O encontro ocorre poucos dias depois do encerramento da Operação Estiagem, destinada ao planejamento municipal para os meses mais secos.
Participação é aberta
Não é necessário ter feito inscrição antecipada para acompanhar a audiência. A Prefeitura havia recomendado o cadastramento até quinta-feira (1º), principalmente para quem pretendia encaminhar comentários e sugestões previamente.
A audiência será realizada na segunda-feira (5), a partir das 9h, no Salão Vermelho do Paço Municipal, na Avenida Anchieta, 200, Centro. Informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3272-4442. Para comunicar ocorrências à Defesa Civil, como alagamentos, erosões e quedas de árvores, o telefone é 199.