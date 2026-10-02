De uma galáxia muito distante às terras de O Senhor dos Anéis, passando pela escola de magia de Harry Potter e pelos universos de Frozen e O Rei Leão. A Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas transforma o Teatro Castro Mendes em uma viagem pelo cinema neste sábado (3), com o concerto “Heróis & Lendas”.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Serão duas apresentações, às 10h30 e às 17h, sob regência de Natália Larangeira. O repertório aposta em trilhas reconhecidas por diferentes gerações e inclui obras de compositores como John Williams, Howard Shore e Andrew Lloyd Webber, além de canções que marcaram animações da Disney.
Entre os principais momentos do programa estão a Suíte “Star Wars” e a Suíte “Harry Potter”, de John Williams, e a Suíte Sinfônica de “O Senhor dos Anéis – A Sociedade do Anel”, de Howard Shore. O repertório também passa por Enrolados, Hércules, O Corcunda de Notre Dame, O Rei Leão, Frozen e Moana.
Disney também ganha espaço
Canções como “Livre Estou”, “Vejo enfim a luz brilhar”, “Go the Distance”, “Out There”, “Vejo uma porta abrir” e “Saber quem sou” integram o concerto. As suítes de O Rei Leão e Frozen também estão previstas na programação.
A Sinfônica terá a participação dos cantores Juliana Franco e Henrique Moretzsohn. Os dois também interpretam “All I Ask of You”, composição de Andrew Lloyd Webber para o musical O Fantasma da Ópera.
Juliana Franco tem mais de 30 anos de carreira e trajetória que passa pela ópera, música de câmara, teatro musical e dublagem. Já Moretzsohn atuou em montagens brasileiras de musicais como Jersey Boys, West Side Story, O Fantasma da Ópera, A Pequena Sereia e Les Misérables, além de produções ligadas à Disney.
Regência de Natália Larangeira
A regente Natália Larangeira tem atuação no Brasil e no exterior e já esteve à frente de formações como as orquestras Filarmônica de Minas Gerais, Jovem do Estado de São Paulo, do Theatro São Pedro, Sinfônica da USP e Sinfônica da Bahia.
O concerto “Heróis & Lendas” será apresentado neste sábado (3), às 10h30 e 17h, no Teatro Municipal José de Castro Mendes, na Rua Conselheiro Gomide, 62, Vila Industrial. Os ingressos custam R$ 30, com meia-entrada a R$ 15, e estão disponíveis pela plataforma de venda de ingressos.