De uma galáxia muito distante às terras de O Senhor dos Anéis, passando pela escola de magia de Harry Potter e pelos universos de Frozen e O Rei Leão. A Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas transforma o Teatro Castro Mendes em uma viagem pelo cinema neste sábado (3), com o concerto “Heróis & Lendas”.

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Serão duas apresentações, às 10h30 e às 17h, sob regência de Natália Larangeira. O repertório aposta em trilhas reconhecidas por diferentes gerações e inclui obras de compositores como John Williams, Howard Shore e Andrew Lloyd Webber, além de canções que marcaram animações da Disney.

Entre os principais momentos do programa estão a Suíte “Star Wars” e a Suíte “Harry Potter”, de John Williams, e a Suíte Sinfônica de “O Senhor dos Anéis – A Sociedade do Anel”, de Howard Shore. O repertório também passa por Enrolados, Hércules, O Corcunda de Notre Dame, O Rei Leão, Frozen e Moana.