Uma carga declarada como vitamina C escondia uma tonelada de cafeína anidra, substância que, segundo a polícia, seria utilizada como insumo no refino de cocaína e derivados. A apreensão ocorreu na tarde desta quinta-feira (1º), durante uma fiscalização no Anel Viário Prefeito Magalhães Teixeira (SP-083), em Campinas. O motorista foi detido.

O furgão foi abordado por uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), da Polícia Militar Rodoviária. Durante a fiscalização, o condutor apresentou uma nota fiscal que descrevia o carregamento como 40 volumes de vitamina C, cada um com 25 quilos, totalizando uma tonelada.

A conferência física da mercadoria, porém, levantou suspeitas. Os policiais encontraram 40 barricas identificadas como vitamina C, mas perceberam indícios de que etiquetas ou rótulos anteriores haviam sido retirados das embalagens. Diante da divergência, decidiram encaminhar o veículo, o motorista e toda a carga à Delegacia da Polícia Federal em Campinas.