Uma carga declarada como vitamina C escondia uma tonelada de cafeína anidra, substância que, segundo a polícia, seria utilizada como insumo no refino de cocaína e derivados. A apreensão ocorreu na tarde desta quinta-feira (1º), durante uma fiscalização no Anel Viário Prefeito Magalhães Teixeira (SP-083), em Campinas. O motorista foi detido.
O furgão foi abordado por uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), da Polícia Militar Rodoviária. Durante a fiscalização, o condutor apresentou uma nota fiscal que descrevia o carregamento como 40 volumes de vitamina C, cada um com 25 quilos, totalizando uma tonelada.
A conferência física da mercadoria, porém, levantou suspeitas. Os policiais encontraram 40 barricas identificadas como vitamina C, mas perceberam indícios de que etiquetas ou rótulos anteriores haviam sido retirados das embalagens. Diante da divergência, decidiram encaminhar o veículo, o motorista e toda a carga à Delegacia da Polícia Federal em Campinas.
Perícia apontou cafeína com 98% de pureza
O conteúdo das barricas foi submetido à análise pericial. O exame constatou que a carga não correspondia ao produto informado na documentação: tratava-se de cafeína anidra com 98% de pureza.
De acordo com as informações policiais, a substância seria destinada ao refino de cocaína e seus derivados. A cafeína pode ser empregada como adulterante em drogas, mas a origem e o destino específico da tonelada apreendida ainda deverão ser esclarecidos pela investigação.
O material permaneceu apreendido e o caso ficou sob responsabilidade da Polícia Federal.