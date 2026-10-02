O Festival de Fotografia Amparo em Foco chega à sua 10ª edição em 2026 com programação especial em comemoração a uma década de história. O evento acontece de 4 a 8 de novembro, em quatro espaços do Centro Histórico de Amparo (SP): Centro Cultural Cine Foto Clube, Clube 8 de Setembro, Mercado Municipal e Praça da Catedral. A entrada é gratuita.

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A edição deste ano coincide com os 200 anos da primeira fotografia da história, feita por Joseph Nicéphore Niépce, em 1826, no interior da França. Para marcar a data, o festival lançou a convocatória da exposição coletiva “FIAT LUX – Faça-se a luz”.

Fotógrafos de todas as linguagens — analógicos e digitais, amadores e profissionais — podem se inscrever gratuitamente até 10 de outubro, às 23h59. Cada participante deve enviar apenas uma imagem em formato .JPG, com no mínimo 2 MB, acompanhada de um título curto e criativo.